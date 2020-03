Ecco il nuovo trailer di Soul, atteso film Pixar

Si torna a parlare di Soul, film Pixar di prossima uscita, che si è mostrato nelle ultime ore con un nuovo trailer. In questa pellicola ci troveremo a esplorare un tema molto complesso, ma sempre nello stile dolce e divertente dello studio, che ha conquistato così tanti appassionati negli anni. Un’avventura ultraterrena che ci porterà alla scoperta di ciò che ci rende noi stessi, dalle passioni agli interessi.

Soul, il nuovo trailer è online!

Tutto partirà dalle strade di New York per poi volare alto nei regni cosmici. Qui seguiremo i protagonisti Joe e 22 in una ricerca di risposte alle domande più importanti della vita. Insomma, prepariamoci per un’esperienza incredibile, che seguirà la strada tracciata dai film Pixar, diventati ormai uno standard di qualità. Le premesse sono ottime e questo film promette di divertire, ma anche emozionare profondamente.

Jon Batiste, musicista noto in tutto il pianeta, ha creato alcune composizioni jazz appositamente per questa pellicola. Insieme a lui al lavoro della colonna sonora ci saranno Trent Reznor e Atticus Ross dei Nine Inch Nails, recentemente sentiti all’opera sulla serie TV dedicata a Watchmen.

Di seguito la sinossi ufficiale di Soul:

“Joe Gardner, un insegnante di musica di scuola media, ha l’occasione unica di suonare nel migliore locale jazz della città. Ma un piccolo passo falso lo porterà dalle strade della città di New York a un luogo fantastico in cui le nuove anime ricevono le proprie personalità, peculiarità e interessi prima di andare sulla Terra. Determinato a ritornare alla propria vita, Joe si allea con 22, un’anima ancora in formazione che non ha mai capito il fascino dell’esperienza umana. Mentre Joe cerca disperatamente di mostrare a 22 cosa renda la vita così speciale, troverà le risposte alle domande più importanti sull’esistenza“.

Cosa ne pensate? Vi è piaciuto questo nuovo trailer di Soul? Cosa vi aspettate da questo nuovo lavoro dello studio Pixar che arriverà in Italia il 16 settembre?