Obi-Wan Kenobi: le riprese della serie stanno per iniziare?

La produzione della serie su Obi-Wan Kenobi ha subito molti stop da quando è stata annunciata per la prima volta. Un nuovo rapporto ci informa che lo spettacolo potrebbe essere pronto per iniziare. All’inizio di questo mese, alcuni rapporti suggerivano che la serie di Star Wars avrebbe dato il via alla produzione all’inizio del 2021, ma un pezzo di Making Star Wars dice che il programma è stato accelerato. Il noto sito di fan afferma che fonti familiari con la produzione hanno detto svelato che Obi-Wan inizierà darà il via ai lavori il mese prossimo. Ciò significa che lo spettacolo rinuncerebbe alla sua presunta data 2021 per un inizio a settembre 2020.

La serie sarà girata in Inghilterra

Making Star Wars dice che la produzione inizierà con riprese esterne girate da qualche parte nel sud della California. In effetti, la location è quella che Disney e Lucasfilm hanno usato prima. Il rapporto dice che Obi-Wan Kenobi girerà in un cantiere ferroviario che è stato utilizzato spesso per The Mandalorian. Il cantiere del treno è stato fatto per ricreare Tattoine e Making Star Wars. Il nuovo rapporto suggerisce inoltre anche che la serie sarà girata in Inghilterra. Pinewood Studios UK sembra stia pianificando l’arrivo del progetto, ma non si sa quando il team arriverà. Le riprese esterne saranno completate prima in California con la produzione che poi si sposterà nel Regno Unito.

Ovviamente, questa tempistica dipenderà da come il settore dei viaggi sarà influenzato da COVID-19; In questo momento, i viaggi internazionali sono ancora difficili da fare date tutte le restrizioni in vigore. Deborah Crow, che ha supervisionato diversi episodi di The Mandalorian, supervisionerà ogni episodio dello spettacolo di Obi-Wan. Kathleen Kennedy produrrà insieme a Jason D. McGatlinn, Tracey Seaward e John Swartz. Joby Harold, un produttore di John Wick: Capitolo 3, è stato chiamato a riscrivere la sceneggiatura della serie.