La serie su Obi-Wan si farà, conferma la regista

Deborah Chow, produttrice esecutiva e regista della serie senza titolo Obi-Wan con Ewan McGregor, conferma che la serie live-action resta in sviluppo presso Disney+. La serie composta da sei episodi, ambientata tra gli eventi di Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith e Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza, segue un esiliato Kenobi sul pianeta deserto Tatooine dove fa da guardiano al futuro Jedi Luke Skywalker.

Deborah Chow, che ha lavorato anche nella prima stagione di The Mandalorian, ha partecipato ad una intervista, andata in onda nella versione virtuale dell’ATX Festival. Occasione per commentare a che punto sono i lavori dello show. “Abbiamo ancora qualcosa da fare, ma ci stiamo lavorando su”, ha ammesso.

Joby Harold scelto come sceneggiatore

Di recente Obi-Wan Kenobi ha trovato il suo nuovo sceneggiatore. La produzione del progetto destinato al servizio streaming Disney+ ha scelto Joby Harold. L’autore prenderà il posto di Hossein Amini che ha lasciato lo show per divergenze creative a gennaio. Prima di entrare nella serie ambientata nell’universo di Star Wars, Joby Harold ha firmato la sceneggiatura di film come John Wick 3: Parabellum e Army of the Dead. La serie dedicata al cavaliere jedi Obi-Wan Kenobi vedrà come protagonista l’attore Ewan McGregor.

Ricordiamo che Obi-Wan Kenobi, conosciuto anche come Ben Kenobi, è un personaggio immaginario della saga fantascientifica di Guerre stellari. È stato interpretato da Alec Guinness nella trilogia originale, in cui ricopre il ruolo di mentore di Luke Skywalker a cui insegna le vie dei Jedi. E da Ewan McGregor nella trilogia prequel, dove è il Maestro e amico di Anakin Skywalker. Compare anche nel film Star Wars: The Clone Wars, nella serie omonima e in Star Wars Rebels. La serie dovrebbe essere fomrata da soli quattro episodi e probabilmente arriverà su Disney+ solo nel 2021.