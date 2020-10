Obi-Wan: le riprese inizieranno a marzo

L’imminente serie televisiva Star Wars live-action di Disney+ incentrata su Obi-Wan Kenobi inizierà le riprese nel marzo del 2021, come confermato dalla star Ewan McGregor. “È la storia di Obi-Wan Kenobi, immagino”, ha detto McGregor mentre discuteva della serie durante un’apparizione al The Graham Norton Show. “Non è tutto su di me, ma sicuramente racconterà molto del mio personaggio, il che è positivo. Cominceremo le riprese a marzo del prossimo anno”.

Ewan McGregor parla di Alec Guinness

Durante l’intervista, al 49enne McGregor – che ha interpretato un giovane Obi-Wan nella trilogia di Star Wars Prequel dal 1999 al 2005 – è stato chiesto se sentisse il bisogno di assomigliare più da vicino all’originale Obi-Wan/Ben. “Sì,” ha risposto l’attore, “La cosa divertente di farle in primo luogo, quando ero molto più giovane, era cercare di immaginare Alec Guinness, ‘Come avrebbe interpretato queste scene da ragazzo?’ Mi ha portato a guardare molti dei suoi primi lavori – che non avevo mai visto prima – film brillanti, film meravigliosi”. Per poi aggiungere: “[Questa volta] Sono molto più vicino per età a lui. E sarà la mia sfida cercare di incontrarlo da qualche parte. Amo Alec Guinness. Non ho mai avuto modo di incontrarlo, ma lo amo attraverso il suo lavoro. Ed è un grande onore cercare di fingere di essere lui”.

I dettagli della serie

Ambientato tra gli eventi di La vendetta dei Sith del 2005 e Star Wars del 1977, la prossima serie di Obi-Wan presumibilmente seguirà il personaggio nella sua trasformazione da Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi a misterioso eremita Ben Kenobi. (In particolare, il ritorno di McGregor come Obi-Wan è qualcosa che i fan di Star Wars hanno spesso chiesto.) Deborah Chow di Mandalorian è stata scelta per dirigere la serie, con McGregor che in precedenza ha affermato che consisterà in una singola stagione autonoma.

Tuttavia, lo spettacolo ha avuto una strada leggermente accidentata verso la produzione, essendo stato sospeso a tempo indeterminato a gennaio dopo la partenza dello scrittore Hossein Amini. Le cose sono state rimesse in sesto in aprile, quando Joby Harold è stato chiamato a scrivere nuove sceneggiature. Diretta da Deborah Chow e interpretata da Ewan McGregor, la serie Obi-Wan Kenobi è attualmente in sviluppo per Disney + e non ha ancora ricevuto una data per la prima o un titolo ufficiale.