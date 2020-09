Obi-Wan: in programma una sola stagione per la serie?

All’inizio del 2020, la serie di Obi-Wan Kenobi in arrivo su Disney+ è stata improvvisamente sospesa proprio mentre lo spettacolo sembrava essere pronto per la produzione. Questa settimana, è arrivato un aggiornamento sui progressi dello spettacolo da Ewan McGregor. Mentre discuteva della sua nuova serie Apple TV+ Long Way Up con Entertainment Tonight, ha rivelato che i lavori vanno avanti e che si sta preparando per l’inizio della produzione nella primavera del 2021. Dicendo che era “davvero entusiasta” dello spettacolo, McGregor ha anche rivelato che il piano attuale è che Obi-Wan sia una miniserie, non uno spettacolo in corso su Disney+ come The Mandalorian. McGregor ha notato che non ci sono ancora piani per una seconda stagione di Obi-Wan: “A quanto ho capito, è una stagione a sé stante”.

Hayden Christensen ritornerà nei panni di Anakin Skywalker?

Una nuova indiscrezione su Star Wars di inizio luglio afferma che la star di Star Wars Hayden Christensen interpreterà nuovamente Anakin Skywalker nella prossima serie di Star Wars: Obi-Wan Kenobi su Disney+. Durante lo Star Wars Celebration 2020 sarebbe dovuto arrivare l’annuncio ufficiale del nuovo ingresso. Con il festival ora rinviato al 2022 a causa del COVID-19, la conferma del casting slitta a quando inizierà la produzione della serie. Non viene fornita alcuna spiegazione su come Anakin Skywalker di Hayden Christensen si inserirà nella trama della serie Disney+ di Obi-Wan Kenobi. Possiamo comunque azzardare delle ipotesi.

Una grande curiosità dei fan della serie Obi-Wan riguarda il modo in cui il maestro Jedi e l’ex generale hanno utilizzato il loro tempo su Tatooine. L’obiettivo era padroneggiare la tecnica per diventare un fantasma della Forza, in grado di comunicare ancora con i vivi anche dopo la morte. Quel viaggio metafisico apre però a vari tipi di flashback o visioni fantasy in cui Anakin Skywalker riappare. Un’altra teoria è che Obi-Wan possa essere ancora perseguitato da un trucco mentale di Anakin. Christensen potrebbe dunque interpretare Anakin nella sua fase Jedi, o apparire come la versione del lato oscuro del personaggio che Kenobi ha combattuto su Mustafar.