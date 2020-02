Olivia Wilde dirigerà un film su Kerri Strug

Olivia Wilde è pronta a tornare dietro la macchina da presa con il biopic Perfect. Parliamo di un film biografico sulla ginnasta olimpionica statunitense Kerri Strug. Il film sarà girato per Riverstone Pictures e Pulse Films, con l’annuncio arrivato dalle stesse compagnie di produzione. Si baserà su fatti realmente accaduti e seguirà le vicende della Strug determinata a conquistare la prima medaglia d’oro a squadre del Team USA alle Olimpiadi di Atlanta 1996. L’atleta è condizionata da una caviglia gravemente ferita ma decide di lottare lo stesso fino alla fine. Kerri Strug divenne un’eroina sportiva nazionale per la sua performance. Fu accolta dal presidente Bill Clinton, apparendo inoltre in vari talk show televisivi.

Olivia Wilde parla di Perfect

Ritornando ad Olivia Wilde, ha debuttato come regista con Booksmart. Quella pellicola ha appena vinto l’Independent Spirit Award come miglior primo lungometraggio. Successivamente, dirigerà, produrrà e reciterà in Don’t Worry Darling per New Line. Olivia Wilde ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla pellicola. Queste le sue parole: “Questo film racconta che aspetto abbia il vero potere. È la storia dolorosamente bella di una sfavorita, che trascinerà il pubblico nel cuore di Kerri Strug con cruda e imperturbabile onestà”. Le emozioni non mancheranno: “Un film sportivo epico che soddisferà il bisogno di appagamento che rende questi film così emozionanti per il pubblico”. Che vuole lasciare qualcosa: “Ma allo stesso tempo completamente diverso da tutti i film sportivi che avete visto finora”.

Ronnie Sandahl ha scritto la sceneggiatura di Perfect, adattata dal libro di memorie della Strug e John P. Lopez intitolato Landing on my Feet, a Diary of Dreams. Il film sarà prodotto da Nik Bower per Riverstone Pictures e Thomas Benski per Pulse Films, insieme a Jeremy Baxter e Moss Barclay. Wilde curerà la produzione esecutiva con Deepak Nayer, Marisa Clifford e Sandahl. CAA Media Finance farà da mediatore ai diritti domestici, con FilmNation che si occupa di quelli internazionali.