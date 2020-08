Olivia Wilde dirigerà un film Sony/Marvel: è Spider-Woman?

Olivia Wilde dirigerà un film Marvel per Sony. Secondo il rapporto, il film di Spider-Woman, a cui la Sony e la produttrice Amy Pascal stanno lavorando, è lo stesso progetto in cui la Wilde è coinvolta. La Wilde ha ritwittato la notizia insieme a un’emoji di ragno, anche se non ha fornito ulteriori informazioni. Dato che il rapporto suggerisce che Spider-Woman sarebbe il soggetto del film, il tweet sfacciato di Wilde ne sembra una conferma. Ciò che è sconosciuto, tuttavia, è quale dei tanti personaggi che hanno indossato il mantello sarà presente.

Jessica Drew candidata principale

Il candidato più probabile è Jessica Drew, il personaggio più longevo come Donna Ragno. Un’altra possibilità è che il film di Olivia Wilde, che scriverà insieme a Katie Silberman, metterà i riflettori su Gwen Stacy, che interpreta Spider-Woman in una timeline alternativa. Conosciuto anche come Spider-Gwen e Ghost-Spider, questa versione del personaggio ha fatto colpo in Spider-Man di Sony: Into the Spider-Verse, rendendola un eroe familiare per gli spettatori. Inoltre, è un personaggio più giovane di Drew, quindi una storia che segue Stacy potrebbe giocare con i punti di forza di Booksmart di Wilde.

Gwendolyne Maxine Stacy, più nota come Gwen Stacy, è un personaggio dei fumetti, creato da Stan Lee e Steve Ditko, pubblicato dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione avviene in Amazing Spider-Man (vol. 1) n. 31 (dicembre 1965). Gwen è stato il primo vero amore di Spider-Man, morta tragicamente dopo essere stata rapita dalla nemesi del supereroe, il Green Goblin, in The Amazing Spider-Man n. 121. La morte di Gwen è un punto di svolta sia nella storia dell’Uomo Ragno, sia nel fumetto statunitense in generale.