Il manga di One Piece ha stabilito un nuovo record. I suoi tankobon sono tra i più venduti per una serie e già negli anni scorsi avevano superato quota 300 milioni. La casa editrice Shueisha, nei giorni scorsi, ha aggiornato i numeri che diventano sempre più importanti. In occasione dell’uscita del tankobon numero 96 di One Piece, con una fascetta promozionale avvolta intorno al volume, è stato confermato che ha superato le 470 milioni di copie in tutto il mondo. Considerato che Eiichiro Oda prevede di chiudere One Piece entro cinque anni, l’opera è destinata a superare le 500 milioni di copie. Situazione che porterebbe il manga al primo posto dei manga più venduti per decenni.

Il manga è scritto da Eiichiro Oda

One Piece è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda. Solo nel 1997 partì la serializzazione su Weekly Shonen Jump che da subito decretò una popolarità smisurata per il giovane mangaka. La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo attorno a sé una ciurma, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro One Piece e inseguendo il sogno di diventare il nuovo Re dei pirati.

One Piece è adattato in una serie televisiva anime, prodotta da Toei Animation e trasmessa in Giappone su Fuji TV dal 20 ottobre 1999. L’edizione italiana è edita da Merak Film ed è andata in onda su Italia 1 dal 5 novembre 2001 per poi continuare su Italia 2 nel 2012. inizialmente intitolata All’arrembaggio!, la serie ha avuto diversi cambi di denominazione nel corso delle stagioni, fino ad assestarsi sul titolo originale. Toei Animation ha prodotto inoltre 13 special televisivi, 14 film anime, due cortometraggi 3D, un ONA e un OAV. Il 15 giugno 2015 è entrato inoltre nel Guinness dei primati come serie a fumetti disegnata da un singolo autore con il maggior numero di copie pubblicate: oltre 320 milioni.