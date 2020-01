Dopo l’annuncio di una serie live-action di One Piece su Netflix, l’attuale showrunner della prossima serie, Steven Maeda, ha lasciato un suo commento. In un tweet pubblicato in precedenza, Maeda ha espresso la sua eccitazione nel lavorare al nuovissimo progetto, oltre a svelare che lo stesso Eiichiro Oda supervisionerà l’adattamento dell’azione dal vivo al suo fianco. Ora arriva un altro tweet per commentare la nuova avventura che lo attende. Queste le parole: “Entusiasta di lavorare alle avventure dal vivo dell’equipaggio di Cappello di Paglia con Matt Owens, Tomorrow Studios e Netflix”. Per poi aggiunere: “Grazie a Oda-sensei per averci affidato la sua visione”.

Thrilled to be working on the live-action adventures of the Straw Hat crew with the supremely talented Matt Owens, Tomorrow Studios, and Netflix. Thanks to Oda-sensei for entrusting us with his vision. @onepiecenetflix https://t.co/mTGr4R0jmT — Steven Maeda (@stevemaeda) January 29, 2020

Oda annuncia la prima stagione formata da dieci episodi

Ricordiamo che a dare il grande annuncio è stato lo stesso creatore del manga, Eiichiro Oda. Ha infatti rivelato che è già in cantiere una prima stagione completa, formata da dieci episodi. Attualmente non ci altre sono informazioni sul progetto oltre a quelle rivelate da Oda. Dalla data di uscita alla possibile trama della prima stagione, tutto è ancora incerto.

Voci diffuse nelle ultime ore tuttavia suggeriscono che il casting sia già iniziato, anche se sembra che Netflix abbia negato tutto. Ricordiamo che One Piece è un manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda, serializzato sulla rivista giapponese Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 22 luglio 1997. La casa editrice ne raccoglie periodicamente i capitoli anche in volumi formato tankōbon, di cui il primo è stato pubblicato il 24 dicembre.

L’edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi il 1º luglio 2001.La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo attorno a sé una ciurma, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro One Piece e inseguendo il sogno di diventare il nuovo Re dei pirati.