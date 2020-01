One Piece diventerà una serie live-action per Netflix

Grandi novità per la trasposizione live-action di uno dei manga di maggior successo e fama della storia. Stiamo ovviamente parlando di One Piece che, come annunciato ieri, diventerà una serie televisiva per Netflix. Una notizia che siamo sicuri farà incuriosire gli appassionati di fumetto giapponese, che seguiranno con attenzione lo sviluppo del progetto.

One Piece: Netflix si occuperà della serie live-action

A dare il grande annuncio è stato lo stesso creatore del manga, Eiichiro Oda, confermando quindi che i piani per tale adattamento fossero ancora in cantiere. L’autore ha svelato che, come anticipato, a occuparsi della produzione e presumibilmente anche della distribuzione, almeno a livello internazionale, sarà la piattaforma di streaming Netflix. Oltre a ciò, Oda ha rivelato anche che è già in cantiere una prima stagione completa, formata da dieci episodi.

Season 1 of ONE PIECE's Live-Action series will have 10 episodes. Netflix will be involved in its production. pic.twitter.com/ytnAD9M8uw — Weekly Shonen Jump (@WSJ_manga) January 29, 2020

Si tratta di un progetto che l’autore ha inseguito per lungo tempo. Il desiderio di portare il suo manga sullo schermo (non in versione anime, ovviamente) era nella sua mente da anni. Questo lascia presupporre che Oda avrà un ruolo attivo nella serie Netflix, che gli permetta di avere una parte del controllo.

Dopotutto, sarebbe molto utile che l’autore fosse coinvolto direttamente nello sviluppo. Considerata la longevità del manga e l’estensione dei suoi archi narrativi, è difficile immaginare che questo adattamento possa riproporre la storia in maniera identica. Saranno quindi necessarie diverse modifiche per trasporla nel formato serie TV e avere un apporto dall’autore originale sarà fondamentale per non perdere la bussola.

Attualmente comunque non c sono informazioni sul progetto oltre a quelle rivelate da Oda. Dalla data di uscita alla possibile trama della prima stagione, tutto è ancora incerto. Voci diffuse nelle ultime ore tuttavia suggeriscono che il casting sia già iniziato, anche se sembra che Netflix abbia negato tutto.

Cosa ne dite? Siete curiosi di assistere a questo live-action di One Piece?