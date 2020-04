One-Punch Man torna in Discovery Edition

Panini Comics ripropone il primo numero di One-Punch Man, opera nata dalla penna del fumettista Yusuke Murata. Vero e proprio cult assoluto del mondo manga, l’opera verrà distribuita con copertina inedita e prezzo speciale di 1 euro.

One-Punch Man, il pugno più potente del mondo ad 1 euro

L’uomo col pugno più potente del mondo è tornato a colpire nelle fumetterie (e non solo). Panini Comics ha deciso di riproporre il primo numero di One-Punch Mano in un formato 11,5×17,5 di 208 pagine in bianco e nero, giusto per far tornare in auge un eroe che ogni tanto merita di essere ricelebrato. Ma la particolarità di questo volume sta nel suo prezzo. Panini Comics ha infatti deciso di mettere in vendita il primo volume di One-Punch Man ad 1 €.

Ci sembra prodotto perfetto per arricchire le librerie sia di tutti i fan di Saitama, sia di tutti quelli che ancora non hanno avuto il piacere di leggere questa meraviglia.

Di seguito la sinossi ufficiale:

‘Dopo tre anni di allenamento, un ragazzo venticinquenne di nome Saitama ha raggiunto il suo obiettivo: diventare un eroe talmente forte da sconfiggere chiunque con un solo colpo. Tuttavia, essere diventato così potente ha reso talmente facile il compito di eroe a Saitama da rendere quest’ultimo perennemente annoiato e portarlo alla depressione. In seguito, con la conoscenza del cyborg Genos (che diventerà suo allievo), entrerà a far parte di un’organizzazione, nota come Associazione Eroi, che riunisce gli eroi della Terra con lo scopo di combattere criminali, mostri e disastri vari. Il nuovo obiettivo di Saitama diventa quello di scalare le classifiche dell’Associazione Eroi e diventare uno degli eroi più popolari, cosa non troppo semplice poiché il ragazzo viene inizialmente collocato nella classe più bassa, la Classe C, ma cerca sempre di arrivare in quella più alta, la Classe S’.

Nella veste di Discovery Edition, ecco una proposta imperdibile, per tutti quelli che se lo sono perso e non solo, di immergersi nelle avventure dell’uomo col pugno più potente del mondo! Il primo volume della Discovery Edition di One-Punch Man è in vendita online, nelle fumisterie e in edicola.