Onward: i nuovi character poster del film Pixar

Sono stati diffusi in rete i nuovi poster dedicati ai personaggi di Onward, il futuro film d’animazione della Pixar, dal regista di “Carl Attrezzi e la luce fantasma” e “Monsters University” Dan Scanlon.

Queste immagini arrivano a distanza di poco più di un mese dall’uscita del secondo trailer ufficiale della nuova pellicola. Oltre a quello raffigurante i personaggi principali tutti assieme, anche un’ondata di character poster. Eccoli qui.

I nuovi poster ritraggono rispettivamente Barley e Ian Lightfoot, i fratelli protagonisti del futuro e attesissimo Onward, la madre Laurel, la leggendaria Manticora, e infine la squadra di poliziotti.

Onward: la trama

Ambientato in un mondo immaginario popolato da gnomi, elfi, troll, fate e tantissime altre creature fantastiche, ma nel quale la magia ormai appartiene al passato, Onward narra le vicissitudini di Barley e Ian Lightfoot. I due fratelli decidono di imbarcarsi in un’avventura per scoprire se è ancora possibile utilizzare la magia in un mondo in cui la tecnologia e le comodità hanno preso il sopravvento su tutto. Il loro obiettivo? trascorrere un giorno assieme al padre, deceduto quando entrambi erano troppo piccoli per ricordarlo.

Annunciato da Pixar nel 2018, Onward vanta un cast di doppiatori d’eccezione: tra essi troviamo due attori celebri per il proprio ruolo all’interno del Marvel Cinematic Universe, Chris Pratt e Tom Holland. I due presteranno le proprie voci ai due fratelli. Laurel, la madre, sarà invece doppiata dall’attrice di “La complicata vita di Christine” e di “Veep – Vicepresidente incompetente”, Julia Louis-Dreyfus. Octavia Spencer, inoltre, celebre per aver partecipato a “La forma dell’acqua” (Regia di Guillermo del Toro, 2017) e a “The Help” (Regia di Tate Taylor, 2011), darà la propria voce alla Manticora.

Il film d’animazione Onward, scritto e diretto da Dan Scanlon, debutterà nelle sale cinematografiche la prossima primavera, il 6 marzo 2020. L’uscita nei cinema italiani, invece, è prevista per il 5 marzo.