L’Orgoglio Italiano trionfa su NOW TV

L’Orgoglio Italiano è sempre più forte sulla piattaforma di streaming NOW TV. Il servizio offre infatti tutta una serie di collezioni (definite mood), con contenuti collegati da diversi temi, per adattarsi all’umore degli utenti. Negli ultimi mesi è stata proprio quella dedicata al Made In Italy a trionfare tra le più apprezzate e viste. Un risultato che non stupisce, considerata la grande qualità dei titoli presenti.

NOW TV celebra l’Orgoglio Italiano e gli utenti apprezzano

All’interno di questo mood si possono infatti trovare diversi film dell’ultima stagione estremamente celebrati. Si va da Il Traditore a Martin Eden, grandi partecipanti ai Festival cinematografici del 2019, a opere come Mio Fratello rincorre i dinosauri o 5 è il numero perfetto. O ancora, l’amatissimo Il primo re di Matteo Rovere, ambizioso racconto in protolatino del mito della fondazione di Roma. E poi, ancora, non mancano altre pellicole recenti molto apprezzate come Figli o lo spin-off di Gomorra L’immortale.

A proposito di serie TV, anche queste ci sono nel mood Orgoglio Italiano di NOW TV. Si va dal trio 1992, 1993 e 1994, appassionante drama incentrato sugli scandali italiani dell’inizio degli anni ’90, al pluricelebrato Gomorra, uno degli show italiani più apprezzati di sempre. E ancora, non può mancare il recente successo Diavoli, che vede tra i protagonisti Patrick Dempsey e Alessandro Borghi.

E per chi è in cerca di prodotti di intrattenimento puro, ci sono anche show diventati dei veri e propri cult. Fra questi, il celeberrimo programma di Alessandro Borghese 4 Ristoranti che propone scontri fra ristoranti del nostro Paese e il talk E poi c’è Cattelan.

Orgoglio Italiano non è l’unico mood disponibile su NOW TV. Oltre ad esso infatti si può scegliere tra i cartoni animati di Forever Young, le avventure supereroistiche di Ho i superpoteri, Fuori dal mondo per gli amanti della fantascienza e Curiosità a mille per chi preferisce i documentari.

Per maggiori informazioni su NOW TV e sul servizio che offre, vi rimandiamo al sito ufficiale della piattaforma.