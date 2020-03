In origine in Zombieland non c’era Bill Murray

Una delle scene più amate di Zombieland, action comedy cult del 2009, è quella in cui compare Bill Murray. I protagonisti vagano per le terre dell’apocalisse, cercando rifugio nella casa dell’attore. A questo punto poi lo incontrano, dando il via a una catena di eventi bizzarri, ma anche molto divertenti. Ora, uno degli sceneggiatori del film ha rivelato che in origine avrebbe dovuto esserci un’altra figura iconica a posto dell’ex-Ghostbuster.

Lo sceneggiatore di Zombieland rivela il cameo cancellato di Patrick Swayze al posto di Bill Murray

Nello script originale infatti era prevista la presenza di Patrick Swayze, noto ai più per i suoi ruoli in Dirty Dancing e Ghost. In un post su Twitter, lo sceneggiatore Paul Wernick ha rivelato la cosa e ha pubblicato la versione iniziale della scena, contenuta nella prima stesura. Ovviamente poi non si è potuta realizzare a causa della malattia dell’attore che lo porterà alla morte.

Ma non finisce qui! Infatti nel post ha spiegato che lui e il team di scrittura del film avevano tante altre idee in mente per questo cameo, prima che Bill Murray si unisse a Zombieland. Fra i possibili candidati c’erano Mark Hamill, Sylvester Stallone, Joe Pesci e molti altri nomi noti.

Anche se alla fine si è scelto l’amatissimo comico, gli sceneggiatori hanno scritto tutte le sequenze per questi personaggi. Wernick ha dichiarato che nei prossimi giorni le pubblicheranno tutte, per rallegrare questi giorni di quarantena. Di seguito trovate i post pubblicati su Twitter dall’autore.

Since we’re all currently living in #zombieland, @rhettreese & I thought it’d be fun to take you behind the curtain, back to the early days. The role Bill Murray played started in the original draft as Patrick Swayze. Patrick tragically got sick and we never had the opp (1) — Paul Wernick (@paulwernick) March 19, 2020

to offer him the part. But we did WRITE IT. Along with a dozen or so, including for @therock @kevinbacon @HamillHimself @theslystallone, JCVD, Pesci, McConaughey among others. @rhettreese and I are going to post a new scene every day, as written, just, well, just because… (2) — Paul Wernick (@paulwernick) March 19, 2020

A few things to note. Tallahassee was originally named Albuquerque. Columbus, Flagstaff. And Little Rock was Stillwater. Hope you guys enjoy: (3) — Paul Wernick (@paulwernick) March 19, 2020

“Dato che stiamo vivendo in Zombieland, io e Rhett Reese abbiamo pensato che sarebbe divertente portarvi dietro le quinte, fino ai giorni passati. Il ruolo che Bill Murray ha interpretato nella bozza originale era di Patrick Swayze. Patrick sfortunatamente si ammalò e non abbiamo mai avuto la possibilità di offrirgli la parte. Ma L’ABBIAMO SCRITTA. Insieme a un’altra dozzina tra cui quelle per The Rock, Kevin Bacon, Mark Hamill, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, Joe Pesci, Matthew McConaughey tra gli altri. Rhett Reese e io posteremo una nuova scena ogni giorno perché… Perché ci va. Un paio di cose da segnalare: Tallahassee originariamente si chiamava Albuquerque. Columbus, Flagstaff. E Little Rock era Stillwater. Spero vi divertiate“.