Segui gli Oscar 2020 in diretta con Orgoglio Nerd su Radio Emotions!

Gli Oscar 2020 si avvicinano e siamo pronti a seguirli con voi in diretta! La cerimonia di consegna dei premi cinematografici più noti al mondo si terrà questo week-end e gli appassionati della settima arte si stanno già lanciando nei pronostici più azzardati. Chi riuscirà a portarsi a casa le statuette? Scopriremo i risultati in vostra compagnia dalle frequenze di Radio Emotions!

Orgoglio Nerd in diretta su Radio Emotions per seguire gli Oscar 2020!

Nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio infatti il nostro Editor della sezione Cinema e Serie TV Mattia Chiappani sarà in diretta radio per seguire tutta la cerimonia. Sarà un’occasione per commentare tutti gli eventi della serata, provare a indovinare chi saranno i vincitori degli ambiti riconoscimenti e celebrare tutti insieme una delle notti più amate del mondo del cinema occidentale.

Tante le incognite per quest’anno. Se le categorie attoriali sembrano già essere assegnate al quartetto Phoenix/Zellweger/Dern/Pitt, ci sono ancora diverse competizioni aperte. Chi vincerà i premi alla sceneggiatura? E chi sarà il regista più apprezzato dall’Academy quest’anno? E soprattutto chi si porterà a casa il titolo più ambito, quello per il Miglior film?

Vi ricordiamo che in gara per quest’ultima categoria ci sono 1917, The Irishman, Joker, Parasite, Storia di un matrimonio, C’era una volta a… Hollywood, Jojo Rabbit, Le Mans ’66 – La grande sfida e Piccole donne. Per rinfrescarvi la memoria su tutte le altre Nomination agli Oscar 2020 potete andare qui.

Fatte le dovute premesse, arriviamo alle coordinate. Potrete seguire il commento in diretta degli Oscar 2020 su Radio Emotions, ascoltabile dal sito web ufficiale, dall’applicazione e anche in live sulla pagina Facebook. Insieme al nostro Mattia Chiappani ci saranno anche i conduttori di G-Team, programma dell’emittente interamente dedicato all’universo Geek e Nerd.

La diretta inizierà alle ore 00.00 di lunedì 10 febbraio e proseguirà fino alla chiusura della cerimonia. Qui l’evento ufficiale di Facebook, dove potete trovare tutti i dettagli.

Noi abbiamo già ritirato lo smoking. Siete pronti a farci compagnia per tutta la nottata?