Oscar 2020: i pronostici dei bookmaker danno Tarantino in testa

Quale sarà il film che trionferà a i prossimi Academy Awards? La cerimonia di consegna del più ambito premio cinematografico incombe, con la data fissata per il 9 febbraio, dopo l’annuncio delle Nomination di qualche giorno fa. Sono già in tantissimi che si stanno lanciando nei diversi pronostici per questi Oscar 2020 e ovviamente i bookmaker hanno già preparato le proprie quote per le differenti categorie.

Oscar 2020, i pronostici dei bookies

Per quanto riguarda la corsa principale, quella per il Miglior film, sembra che C’era una volta a… Hollywood sia il grande favorito, almeno nelle quote diffuse da Planetwin365. Subito dietro si trova 1917, fresco di vittoria ai Golden Globe e non solo. Più lontani invece il sudcoreano, rivelazione della passata stagione, Parasite e The Irishman, che segna un grande distacco rispetto ai film sopracitati.

Situazione inversa per la Migliore regia invece. Qui è Sam Mendes di 1917 a comandare la classifica, con Quentin Tarantino decisamente più indietro. Più quotato del regista di Pulp Fiction troviamo infatti anche Bong Joon Ho che con il suo Parasite è riuscito a conquistare pubblici di tutte le età, in tutto il mondo. Quest’ultimo titolo sembra praticamente sicuro nella categoria Miglior film internazionale, dato praticamente a 1.

E gli attori? Qui la situazione appare praticamente cristallizzata su scelte molto vicine a quelle dei recenti Golden Globe. Quasi tutte le quote dei favoriti si aggirano intorno all’1, con Joaquin Phoenix ‘più favorito’ di tutti come Miglior Attore. Per la categoria femminile principale parrebbe probabile la Renée Zellweger di Judy, mentre i premi ai non protagonisti dovrebbero andare a Laura Dern e Brad Pitt, rispettivamente per Storia di un matrimonio e C’era una volta a… Hollywood.

Voi cosa ne pensate? Avete già iniziato la vostra preparazione in vista dei prossimi Academy Award? A che punto siete con i film da vedere? Quali sono i vostri pronostici per gli Oscar 2020?