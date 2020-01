Gli Oscar 2020 non avranno un presentatore, è ufficiale

Un annuncio che era ormai nell’aria, ma che solo adesso è ufficiale. La Notte degli Oscar 2020 non avrà un presentatore, almeno in senso tradizionale, similmente a quanto accaduto lo scorso anno. La decisione è stata comunicata proprio pochi minuti fa, confermando le ipotesi circolate nelle ultime settimane tra gli appassionati.

Oscar 2020, nessun presentatore per la cerimonia

Ad annunciarlo è stata Karey Burke Entertainment President del network americano ABC, che si occupa della trasmissione della cerimonia di premiazione. Durante la sua apparizione alla Television Critics Association, ha ufficializzato la decisione, dichiarando:

“Insieme all’Academy abbiamo decido che non ci sarà un presentatore tradizionale, riproponendo ciò che aveva funzionato lo scorso anno. Ci sarà comunque un grande valore dal punto di vista dell’intrattenimento, grandi numeri musicale, comicità e star power“.

Come accennato da Burke, non si tratta della prima volta che si sceglie questa strada. Al di là dei diversi casi in passato, già nell’ultima edizione gli Oscar non hanno avuto un vero e proprio conduttore. Si è trattata di una scelta obbligata a causa della rinuncia di Kevin Hart dopo le controversie relative ad alcune battute nel passato della sua carriera e alla conseguente impossibilità di trovare un sostituto in tempi utili.

Visto il risultato piuttosto positivo della scorsa edizione, in molti avevano già da mesi ipotizzato che si potesse riproporre una soluzione simile anche quest’anno. I ritardi nell’annunciare il presentatore per quest’anno (con la cerimonia prevista fra poco più di un mese) hanno rafforzato questa idea. Ora, la conferma ufficiale.

Cosa significa questo? Semplicemente che non ci sarà una figura di maggiore rilievo che ‘guidi’ la serata, ma semplicemente una serie di presentatori che introdurranno i singoli premi. Una formula che ha retto piuttosto bene lo scorso anno e che con qualche correzione potrebbe funzionare anche per il 2020.

Cosa ne pensate? Siete contenti di questa decisione?