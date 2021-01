Star Comics presenta Il Diario di Anne Frank, di Ozanam e Nadji. L’adattamento a fumetto è già disponibile nelle fumetterie, librerie e negli store digitali. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Il Diario di Anne Frank di Ozanam e Nadji

Grazie all’adattamento di Ozanam e i disegni di Nadji, questo classico imprescindibile assume la forma del graphic novel per raccontare, ai ragazzi come agli adulti, la drammatica storia di Anne Frank.

L’edizione a fumetti del celebre diario è già disponibile ed è stata pubblicata da Edizioni Star Comics.

“Pensare a quelli che sono andati è un incubo. Come non sentirsi colpevoli? Quando comincio a ridere mi fermo con stupore. Mi vergogno. Ma non posso piangere tutto il tempo. Non servirà a nessuno se restiamo cupi come adesso. Non prendertela, Kitty! Quest’incubo finirà. Sono sicura che le risate ricominceranno a farsi sentire”.

Questo è ciò che scriveva Anne Frank nel suo Diario, pubblicato dal padre Otto due anni dopo la fine della guerra e poi tradotto in oltre settanta lingue.

Attraverso questo diario, la giovane Anne racconta i due anni in cui visse reclusa insieme alla famiglia e a pochi altri, attraverso una narrazione delicata. Mentre fuori si scatena la brutalità del nazismo, il piccolo mondo di Anne diventa grande nelle cose minute che compongono la quotidianità. I primi sentimenti amorosi, i rapporti con i genitori, le peculiarità della convivenza trovano spazio in queste pagine insieme alla paura e alla speranza.

Anne Frank era una ragazza come tante. Dolce e saputella, timida e allegra, riflessiva e coraggiosa. La giovane riversò la parte più sincera di sé nel suo diario, il suo più intimo confidente, che ne ha custodito i sogni, i dolori e i desideri nonostante il mondo intorno a lei cercasse di cancellarla.

La sua storia continua a vivere e a trovare eco nelle voci di chi ne ha raccolto il testimone: con il loro graphic novel Ozanam e Nadji danno ancora una volta voce alla storia della giovane ebrea tedesca.

L’edizione a fumetti può essere acquistata anche sul sito di Star Comics.

Altre novità dal mondo dei fumetti