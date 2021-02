Paddington 3 è ufficialmente in lavorazione

Stanno ufficialmente proseguendo i lavori per Paddington 3. “Possiamo confermare che Studiocanal sta lavorando molto duramente sul terzo capitolo con la massima maestria e cura, come per i film 1 e 2”, ha detto a Variety un rappresentante dello studio. Studiocanal collaborerà con il produttore di Paddington 1 e 2 David Heyman per il terzo film della serie, ma lo studio non ha ancora annunciato chi sarà l’autore e/o il regista del film. Paddington è stato doppiato da Ben Whishaw (No Time to Die) nei film live-action / CGI Paddington e Paddington 2, usciti nelle sale americane rispettivamente nel 2015 e nel 2018.

Grande successo per i film precedenti

Whishaw ha ripreso il ruolo vocale di Paddington per la serie TV animata The Adventures of Paddington, prodotta da Studiocanal. Lo spettacolo è stato presentato in anteprima nazionale su Nickelodeon all’inizio del 2020. Sia Paddington che Paddington 2 sono stati successi commerciali al botteghino. Incassando rispettivamente $ 282,8 milioni e $ 228 milioni contro i rispettivi budget di $ 57,5 ​​milioni e $ 40 milioni. Sono stati anche acclamati dalla critica, con Paddington 2 che ha ottenuto nomination ai British Academy Film Awards per il miglior film britannico. Oltre alla migliore sceneggiatura adattata e il miglior attore in un ruolo di supporto per la performance della star di The Undoing Hugh Grant nei panni del cattivo del film.

Creato da Michael Bond, Paddington è apparso per la prima volta in A Bear Called Paddington del 1958. Un orso antropomorfizzato del “Perù più oscuro”. Paddington è famoso per i suoi modi politici, l’amore per la marmellata e indossa un vecchio cappello rosso con il suo tipico montgomery blu. Lo scrittore / regista di Paddington 1 e 2 Paul King dovrebbe essere coinvolto in Paddington 3 in qualche veste creativa. Non come scrittore o regista. King è attualmente incaricato di dirigere un prequel di Willy Wonka per la Warner Bros.