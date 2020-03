Palpatine era un clone in Star Wars: L’ascesa di Skywlaker

Negli ultimi anni, romanzi e fumetti di Star Wars hanno avuto un ruolo importante per il franchise. Sono serviti infatti a chiarire alcune situazioni nei vari film come il ritorno dell’Imperatore Palpatine in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker. Il romanzo ufficiale di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker cade a fagiolo per sbrogliare la matassa. Come si apprende da questo, la cui uscita è prevista per il prossimo 17 marzo, lo spirito di Palpatine ucciso da Darth Vader all’interno di Star Wars: Episodio VI – Il ritorno dello Jedi, si è trasferito in un clone del temibile villain. Una soluzione che non sembra comunque aver accontentato i fan. Attraverso i social si nota infatti come la spiegazione sia giudicata sbrigativa. Il romanzo, firmato dallo scrittore Rae Carson, provvederà quasi sicuramente a spiegare anche altri aspetti della trama del lungometraggio di J.J. Abrams non chiari.

Alcuni passaggi del libro sono stati pubblicati online prima dell’uscita

Il volume non è ancora in commercio, ma la Lucasfilm Publishing ha deciso di vendere delle copie in anteprima al C2E2 di questo fine settimana. Parliamo di un evento di cultura pop tenutosi a Chicago. Situazione che ha consentito di far apparire online alcuni passaggi decisivi del libro. Ricordiamo che Sheev Palpatine, noto anche col suo nome Sith di Darth Sidious o Lord Sidious (e dopo la proclamazione dell’Impero Galattico, come l’Imperatore), è un personaggio immaginario e principale antagonista della saga fantascientifica di Guerre stellari. Ian McDiarmid ha interpretato il personaggio.

Sheev Palpatine compare nelle vesti del tirannico Imperatore della Galassia nella trilogia originale e nella serie animata Star Wars Rebels. Oltre che come Cancelliere della Repubblica nella trilogia prequel, nel film d’animazione Star Wars: The Clone Wars e nell’omonima serie animata. Dal momento della sua prima apparizione nel film L’Impero colpisce ancora, Palpatine è stato riconosciuto nella cultura popolare come simbolo del male, inganno sinistro, tirannia, sete di potere, e sovversione della democrazia.