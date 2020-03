Panini annuncia un cofanetto completo per Sandman

È un ottimo momento per recuperare Sandman. L’incredibile opera di Neil Gaiman, uno de più celebrati e amati scrittori della sua generazioni, sarà infatti presto protagonista di un adattamento televisivo per Netflix, dando a tutti un’ottima scusa (come se ce ne fosse bisogno) per leggere la versione originale. E grazie all’annuncio di Panini Comics delle ultime ore di un cofanetto completo di Sandman, sarà ancora più facile farlo!

Sandman, arriva il cofanetto completo da Panini Comics

La notizia è arrivata sui canali social di Panini DC Italia, dedicati alla recente acquisizione dei diritti sulla casa editrice americana. L’editore italiano ha svelato questo suo nuovo progetto, presentando un concept di come potrebbe essere la versione finale del cofanetto.

A TUTTI GLI APPASSIONATI DI SANDMAN, breve annuncio per voi! Entro fine anno vedrà la luce il cofanetto che raccoglierà… Gepostet von Panini DC Italia am Donnerstag, 5. März 2020

Al momento siamo in una fase piuttosto preliminare, per cui Panini Comics non ha rivelato molti dettagli sul progetto. Si sa però che si tratterà di un cofanetto completo di Sandman, che raccoglierà ben 14 volumi in una curata edizione brossurata. Per quanto riguarda la data di uscita non si sa ancora nulla nello specifico, ma sarà sicuramente entro la fine dell’anno. Ancora nessun riferimento al prezzo, che probabilmente sarà piuttosto consistente vista la grande quantità di contenuti, ma potremo valutare solo più avanti.

Nel frattempo, l’amatissima opera di Neil Gaiman è al centro di un’altra iniziativa editoriale interessante, stavolta oltreoceano. Pochi giorni fa infatti è arrivato l’annuncio di un crossover con un’altra serie sul paranormale, ovvero Locke & Key creata da Joe Hill .

E voi cosa ne pensate? Avete letto Sandman di Neil Gaiman? Siete interessati a questo nuovo cofanetto proposto da Panini Comics?