Parasite: lo storyboard sarà pubblicato come fumetto

Bong Joon Ho ha vinto il miglior premio come miglior regista agli Oscar. La Grand Central Publishing ha sviluppato la brillante idea di prendere gli storyboard di Parasite e farne un fumetto. Parasite: A Graphic Novel in Storyboards è uno scorcio dietro le quinte della realizzazione di uno dei migliori film degli anni e un modo completamente nuovo di sperimentare un fenomeno globale.

Come parte del suo processo unico, il regista Bong Joon Ho ha realizzato lo storyboard di ogni scena di Parasite prima delle riprese. Accompagnati dal dialogo del film, gli storyboard che ha disegnato catturano la storia nella sua interezza. Il regista ha anche scritto una prefazione e fornito primi disegni concettuali e foto dal set. Il tutto porta il lettore ancora più a fondo nella visione che ha dato origine a questo straordinario risultato cinematografico. Le illustrazioni del regista Bong condividono lo stesso potere illuminante della sua scrittura e regia, scaturendo lo stesso risultato del film: uno sguardo nuovo e avvincente.

Parasite ha vinto quattro premi Oscar

Ricordiamo che Parasite è un film del 2019 diretto da Bong Joon-ho. Lo show, presentato al 72º Festival di Cannes, ha vinto la Palma d’oro, diventando il primo film sudcoreano ad aggiudicarsi tale riconoscimento. È stato anche il primo film sudcoreano a venire candidato ai Premi Oscar, vincendone quattro, tra cui quello per il miglior film, mai assegnato fino a quel momento a un lungometraggio non in lingua inglese. La colonna sonora del film è stata composta da Jung Jae-il, che aveva già collaborato con Bong Joon-ho nel suo precedente film Okja. È stata pubblicata in un album in Corea del Sud il 31 maggio del 2019 da Stone Music Entertainment.