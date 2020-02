Parasite: Mark Ruffalo vorrebbe un ruolo nella serie TV

La serie tv di Parasite, tratta dal film premio Oscar, prende forma. Secondo nuovi rumour, la HBO vorrebbe Mark Ruffalo nel ruolo da protagonista. Sempre secondo il portale, il regista Bong Joon-ho avrebbe raggiunto l’attore di Avengers: Endgame, notando che l’interesse ad una possibile partecipazione sarebbe reciproco.

Intercettato da TMZ, Ruffalo ha infatti ammesso che per lui: “Sarebbe fantastico. – per poi aggiungere – Bong è favoloso. Lo adoro. Il suo discorso è stato incredibile. Ha realizzato un film meraviglioso, e sarei onorato di interpretare qualcosa del genere. È così bello”. L’apertura è dunque totale: “Sai come funziona al giorno d’oggi, niente è finito finché non lo decidi, ma forse un giorno sarebbe bello farne parte”.

Bong Joon-ho ha idee chiare sulla serie tv su Parasite

Il regista Bong ha già qualche idea per il progetto televisivo. Il suo pensiero è chiaro: “Ho tutte queste idee che avevo accumulato quando inizia a scrivere la sceneggiatura. Non potevo includerle tutte in due ore di film, perciò le ho conservate nel mio iPad”. Per poi arrivare a: “Con questa serie limitata, il mio obiettivo è realizzare un film lungo sei ore”. Infatti, la serie ispirata a Parasite dovrebbe essere composta da sei episodi.

Ricordiamo che Parasite è una satira sociale che racconta il divario tra ricchi e poveri. La famiglia Kim vive di sussidio in un piccolo appartamento seminterrato, facendo lavori temporanei a basso costo. Questo fino a quando al figlio minore viene suggerito l’idea di fingersi un insegnante laureato per fare da tutor alla figlia della ricca famiglia Park. Il ragazzo riuscirà a introdurre tutti i Kim in casa, come dei parassiti. Una serie di eventi, trasformerà il tutto in tragedia.