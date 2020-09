Il sindaco di New York City Bill de Blasio ha annullato la parata del Giorno del Ringraziamento di Macy 2020 a causa della pandemia di coronavirus in corso. La parata del Giorno del Ringraziamento sarà invece “reimmaginata” come un evento virtuale. Alla conferenza stampa il sindaco de Blasio ha dichiarato: “Non sarà la stessa parata a cui siamo abituati. [Macy’s] sta reinventando l’evento per questo momento storico. E tu potrai sentire lo spirito e la gioia di quel giorno”. Ma: “Gli spettatori potranno guardare la Macy’s Thanksgiving Day Parade sia online che in TV, con ulteriori dettagli sulle varie corsie di trasmissione che verranno annunciate”.

Macy’s ha già dovuto riadattare la parata del 4 luglio

Macy’s ha già dovuto riadattare il suo spettacolo pirotecnico annuale del 4 luglio di fronte alla realtà della pandemia e del distanziamento sociale. Il sindaco de Blasio ha riconosciuto gli sforzi della catena di vendita al dettaglio pur ammettendo che bisogna attendere il ritorno alla normalità.“Ci sono alcune cose che ancora non possiamo fare. Non vediamo l’ora che molte di loro tornino nel 2021.”

Finora, Macy’s non ha aggiornato il proprio sito Web dalla precedente dichiarazione pubblicata, in merito ai piani per rivedere la parata del Ringraziamento per il 2020. Questo il contenuto “Per oltre 90 anni, la Macy’s Thanksgiving Day Parade® ha dato il via alle festività natalizie con il suo spettacolo di intrattenimento caratteristico, rendendolo uno degli eventi più amati al mondo”. Ma: “Dopo la nostra produzione di successo, sicura e innovativa dei fuochi d’artificio del 4 luglio di Macy®, è nostra intenzione reimmaginare in modo simile la parata del Giorno del Ringraziamento di Macy questo novembre”. Quindi: “Restate sintonizzati per ulteriori dettagli più avanti in autunno.”

In genere, la parata del Giorno del Ringraziamento di Macy attira più di 3 milioni di persone a New York City. Inoltre richiede più di 10.000 persone (comprese migliaia di dipendenti di Macy) per mettere in scena l’elaborata parata. Ovviamente, quel tipo di affollamento è visto come un potenziale “evento di super-diffusione”; dopo il livello di morte e interruzione che New York ha subito nell’ondata iniziale di infezioni da COVID-19 degli Stati Uniti a marzo, i funzionari della città (e i residenti) sono stati chiari sull’evitare tali rischi.