Paris Fashion Slam, il nuovo fumetto sul mondo della moda

Mentre a Milano la città si trasforma per la tradizionale settimana della moda, Panini Comics ha deciso di lanciare un nuovo fumetto a tema. Si tratta di Paris Fashion Slam, un titolo realizzato da Marco Russo e Alessio Fiorinello. La casa editrice ha scoperto i due autori durante una sessione di scouting a Lucca Comics and Games nel 2018 e da lì il rapporto si è evoluto fino al loro debutto in questa inedita collaborazione.

Paris Fashion Slam, la distopia del mondo della moda

Tutto si svolge in una Parigi alternativa, dove il genere femminile ha preso il comando. Le sfilate di moda hanno subito una trasformazione e le passerelle sono diventate teatro di veri e propri scontri all’ultimo sangue. I vestiti nascono con l’idea di esaltare lo stile di combattimento delle differenti modelle e gli stilisti si sfidano a creare design ogni volta più complessi e pronti all’attacco.

Questo clima infausto nega lo spazio a qualsiasi taglia superiore alla 38. L’estetica sempre più malata nega alle modelle il semplice piacere del cibo e l’apparire è più che mai il valore fondamentale della società. In questo mondo cercherò di farsi spazio Alexis, giovane e formosa, che suo malgrado si troverà a diventare la portavoce delle istanze di tutte le ragazze che non aderiscono a quei canoni di bellezza esasperati e per questo si trovano a essere schiacciate dalla società.

Paris Fashion Slam, come dicevamo, è la prima collaborazione tra il ligure Marco Russo e il torinese Alessio Fiorinello. Sarà disponibile in libreria, fumetteria e online a partire dal 27 febbraio.