Patrick Stewart legge Shakespeare durante l’epidemia

Patrick Stewart di Star Trek, in questo periodo di quarantena, ha deciso di leggere sonetti di Shakespeare per i fan. La star di Star Trek: Picard sta provando a fare qualcosa per aiutare a risollevare l’umore delle persone. Prima di essere il capitano Jean-Luc Picard, Stewart era d’altronde ben conosciuto come attore shakespeariano . Questo fine settimana ha allora pubblicato un video su Twitter in cui recita il sonetto 116 di Shakespeare.

Il video è stato molto gradito dai fan, che hanno chiesto all’attore di continuare a farne. Oltre al filmato in questione, Stewark ha scritto: “Quando ero un bambino negli anni ’40 mia madre mi tagliava a fette la frutta (non ce n’era molta) e, mettendola davanti a me, diceva: “Una mela al giorno toglie il medico di torno”, che ne dite di: “Un sonetto al giorno toglie il medico di torno”? Dunque eccoci, Sonetto 1…”. Questo il video postato su Twitter:



2. When I was a child in the 1940s, my mother would cut up slices of fruit for me (there wasn't much) and as she put it in front of me she would say, "An apple a day keeps the doctor away." How about, “A sonnet a day keeps the doctor away”? So…here we go: Sonnet 1. pic.twitter.com/kDoMNhdqcI

