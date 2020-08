Patty Jenkins lascerà Wonder Woman dopo il terzo film

La regista di Wonder Woman Patty Jenkins ha dichiarato che il terzo capitolo sarà l’ultimo da lei diretto. I fan di DC Comics stanno ancora aspettando l’uscita di Wonder Woman 1984, ma ciò non ha impedito alle persone di chiedersi cosa verrà dopo. In un’intervista a Geek, la regista ha ammesso che seguirà la seconda guerra mondiale sarà il suo ultimo capitolo della saga con Gal Gadot.

Patty Jenkins on the Wonder Woman Trilogy: "WW84 gave me a chance to do a lot of things that I couldn't accommodate in the first movie. I was so happy to tell the Wonder Woman origin story. It was almost her birth, but we really haven't seen what she is capable of… 1/3 pic.twitter.com/NKxH4z9Fvt — DC Movie News (@DCMovieNews2) August 1, 2020

La regista spiega la sua decisione

Patty Jenkins ha spiegato: “Wonder Woman 1984 mi ha dato l’opportunità di fare molte cose che non ho potuto realizzare con il primo lungometraggio. Ero contenta di raccontare una storia di origini”. Per poi aggiungere: “Non abbiamo ancora visto tutto ciò di cui Diana può essere capace, perciò non vedo l’ora di mostrare un altro po’ della sua forza. E poi si vedrà ancora un po’ della sua lotta interna: perché lei è una dea che cerca di aiutare gli umani”. Arriva poi la precisazione: “Non è solo qualcuno che combatte contro il male, cerca di mostrare ai cattivi come migliorarsi. Wonder Woman 3 sarà il mio ultimo film, perciò dovrò mettere tutto in quel lungometraggio. Dobbiamo lavorarci con molta attenzione”.

Di recente Patty Jenkins, regista di Wonder Woman 1984, ha commentato il rinvio dello show dal 14 agosto al 2 ottobre di quest’anno. “Vorrei condividere subito il nostro film, ma ci sono cose più importanti in corso nel nostro mondo su cui preferiremmo concentrarti per ora”. Per poi aggiungere: “Grazie ai nostri fan per essere così grandi, al nostro fianco. Non vedo l’ora che lo vediate! Auguro amore e guarigione al mondo. Ci vediamo il 2 ottobre!”