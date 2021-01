Patty Jenkins: “Nessuna guerra con Warner Bros. per Wonder Woman”...

La regista di Wonder Woman, Patty Jenkins, ha criticato il New York Post per un articolo che parlava del processo atto a portare sul grande schermo la protagonista di Gal Gadot. “Le versioni di questo articolo sembrano essere ovunque e non sono vere. Non c’era ‘guerra’ con i warner bros. su ww “, ha chiarito la Jenkins su Twitter. La storia del New York Post, intitolata “Patty Jenkins espone la ‘guerra’ con la Warner Bros. su ‘Wonder Woman'”, conteneva citazioni dall’intervista di Jenkins al podcast WTF di Marc Maron.

Il New York Post molto chiaro

L’autore del NY Post ha fatto sapere che la Warner Bros. inizialmente ha trasmesso la sceneggiatura di Wonder Woman della Jenkins, accennando alla “sfiducia” tra lo studio e il regista. La regista ha poi difeso la sua relazione con la Warner Bros. e ha rimproverato il New York Post per il titolo. “Mi sono sentita estremamente supportata nella mia visione su entrambi i film da @wbpictures, @ZackSnyder, tutti i produttori e tutti i membri del nostro team finale”, ha twittato. “Era solo una lunga strada per farlo. Raffreddiamo i titoli drammatici come “guerra”.

Wonder Woman 1984 è uscito nelle sale ed in contemporanea su HBO Max venerdì scorso. Il film ha aperto alcune porte per un terzo capitolo ma nel fine settimana non sono arrivate conferme in questo senso. Ora è ufficiale. La Warner Bros. ha dato il via libera a Wonder Woman 3 con Gal Gadot che torna nei panni di Diana Prince/Wonder Woman e con Patty Jenkins alla regia. “Mentre i fan di tutto il mondo continuano ad abbracciare Diana Prince, apprezzando la performance del fine settimana di apertura di Wonder Woman 1984, siamo entusiasti di poter continuare la sua storia con le nostre Wonder Women della vita reale – Gal e Patty – che torneranno per concludere la trilogia teatrale.”, ha dichiarato il capo della Warner Bros. Toby Emmerich.