Patty Jenkins pensa già a Wonder Woman 3 e a uno spin-off

Wonder Woman di Patty Jenkins è senza dubbio il film DCEU più amato fino ad oggi. Di conseguenza Wonder Woman 1984, il suo sequel in arrivo in estate, è tra i più attesi del 2020. La regista dello show, Patty Jenkins, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante una recente intervista con Total Film Magazine. Tanti gli spunti interessanti, tra i quali l’intenzione di sviluppare un terzo capitolo per l’amata eroina. Inoltre la Jenkins ha parlato dello spin-off già preannunciato lo scorso dicembre, che si concentrerà sulle Amazzoni di Themyscira. Con questi progetti in cantiere, l’arco narrativo comprenderà tre film di Wonder Woman ed uno spin-off per Amazon.

Patty Jenkins, ad oggi, pensa solo all’uscita del prossimo film senza andare troppo avanti con i pensieri. Queste le sue parole in merito: “Non ho intenzione di inchiodarmi ad un nuovo pensiero fino a quando non uscirà questo film, perché in un certo senso voglio essere fresco di mente”. Per poi precisare: “Ma sì, ho in mente un arco che comprende il primo film, e poi il secondo film, e poi il film di Amazon, e poi il terzo film”.

Patty Jenkins parla dello spin-off

Lo spin-off di Wonder Woman dovrebbe sbarcare su Amazon prima del terzo film che Patty Jenkins non vuole dirigere ma solo produrre. Al riguardo non ha alcun dubbio: “Spero di non dirigerlo. Cercherò davvero di non farlo. Non sarà facile”. Anche se: “Geoff Johns ed io abbiamo inventato la storia e lo faremo andare avanti. Lo produrrò, sicuramente”. Wonder Woman 1984 vedrà il ritorno alla regia di Patty Jenkins, già dietro la macchina per il primo capitolo sull’eroina DC Comics. Nel cast ci saranno ancora Gal Gadot e Chris Pine, accompagnati dalle due new entry Pedro Pascal e Kristen Wiig. Di recente è stata aggiornata la data di uscita dello show attraverso un poster. Il film è stato ricollocato al 13 agosto negli Stati Uniti.