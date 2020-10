Paul Rudd regala biscotti a chi vota per le elezioni americane

La star di Ant-Man Paul Rudd ha mostrato che il suo cuore è grande quanto il suo personaggio è piccolo dopo aver offerto agli elettori prelibatezze per aver svolto il loro dovere civico in una mattina piovosa. Brian Rosenworcel ha pubblicato un video su Twitter giovedì, scrivendo: “Voterò a Brooklyn e Paul Rudd sta distribuendo biscotti”. Nel filmato si sente la voce della star del Marvel Cinematic Universe: “Voglio ringraziarti per essere uscito, per aver votato e per aver fatto la tua parte”. In un tweet separato, Rosenworcel ha aggiunto: “Paul Rudd mi ha regalato un biscotto ‘mirtillo e crema’, naturalmente. Che MENSCH.”

I’m voting in Brooklyn and Paul Rudd is handing out cookies pic.twitter.com/XH4ikButCL — Brian Rosenworcel (@Bowl_of_Worcel) October 29, 2020

L’attore si è unito al movimento Voters Assemble!

Paul Rudd ha recitato in Ant-Man del 2015, Ant-Man and the Wasp del 2018 ed è apparso come l’eroe in Captain America: Civil War del 2016 e Avengers: Endgame del 2019. Diverse star del Marvel Cinematic Universe stanno spingendo le persone a essere attive nelle elezioni presidenziali del 2020. Rudd si è unito ai membri del cast di Avengers e Guardians of the Galaxy e ai registi di Avengers: Endgame Joe e Anthony Russo in “Voters Assemble!”. Una raccolta fondi virtuale il 20 ottobre per conto del candidato alla presidenza democratica Joe Biden.

Paul Rudd gave me a “blueberry ‘n cream” cookie, naturally. What a MENSCH. pic.twitter.com/EWs2oLhCeQ — Brian Rosenworcel (@Bowl_of_Worcel) October 29, 2020

La star di Captain America Chris Evans, la star di Iron Man Robert Downey Jr. e la co-protagonista di Thor: Love and Thunder Tessa Thompson hanno usato i loro social media per spingere informazioni sulla registrazione degli elettori, incoraggiare le persone a votare e dare istruzioni su come votare in sicurezza durante il coronavirus. Ant-Man è un personaggio dei fumetti della Marvel Comics, membro fondatore del gruppo di supereroi degli Avengers, esordito nel 1962 in una storia scritta da Stan Lee e disegnata da Jack Kirby. Al personaggio è stata dedicata una trasposizione cinematografica nel 2015, con la pellicola Ant-Man di Peyton Reed. Nell’estate del 2018 è approdato nei cinema il secondo lungometraggio intitolato Ant-Man and the Wasp. Il terzo è ancora in fase di sviluppo.