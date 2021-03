Arriva la nuova linea Charged Up di PAW Patrol

Le avventure di PAW Patrol sono tornate su Cartoonito con i nuovi episodi della serie Mighty Pups – Charged up, la saga che vede la squadra di pronto intervento più amata dai bambini di tutto il mondo cimentarsi in grandi avventure con i super poteri.

In onore di questo incredibile ritorno, nei negozi di giocattoli è già disponibile la nuova linea di prodotti Spin Master PAW Patrol Charged Up, che porta nelle case dei piccoli fan la velocità del fulmine e il divertimento delle avventure TV.

I PAW Patrol tornano più veloci che mai

Marshall, Chase, Rubble, Rocky, Zuma e Skye possono contare sui fiammeggianti Veicoli Charged up a 3 ruote. Sono pneumatici orientabili per acrobazie a 360°, caratterizzati da dettagli traslucidi che trasmettono tutta la potenza e velocità dei veicoli della serie animata e luci e suoni per vivere al massimo ogni avventura.

Inoltre ogni veicolo è accompagnato da un super cucciolo con una divisa da super-pilota.

Le novità però non terminano qui. Arrivano i nuovi Cuccioli Charged up nelle loro esclusive uniformi Charged-up. Le divise sono caratterizzate da dettagli trasparenti e metallizzati e luci che si accendono nel momento dell’azione. Come se non bastasse si combinano ai nuovi zaini-accessorio che riproducono fedelmente i superpoteri di ciascun PAW Patrol e si attivano premendo il pulsante sulla schiena del cucciolo.

Per concludere arrivano anche i nuovi PAW Patrol nella raccolta dei mini personaggi, con il nuovo assortimento di mini pups Charged up, tutti da scoprire e collezionare. Per ulteriori informazioni potete visitare il sito ufficiale.