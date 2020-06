Peabody Awards: annullata la serata di premiazione

I Peabody Awards, che hanno dovuto posticipare la cerimonia prevista per i vincitori del 18 giugno in quella che doveva essere la sua prima volta a Los Angeles, hanno dichiarato che l’evento è stato ufficialmente cancellato. I vincitori saranno annunciati la prossima settimana e parteciperanno tramite video. Gli organizzatori a marzo sono stati costretti a rimandare il previsto galà al Beverly Wilshire Hotel – la sua prima cerimonia a Los Angeles nella storia di 80 anni di Peabodys – a causa della crisi del coronavirus. A maggio sono state presentate le nomination per le storie più avvincenti e più gradite dell’anno pubblicate nelle trasmissioni televisive e nei media digitali.

La cerimonia l’anno scorso si è svolta a New York

PBS è in cima alla lista dei nominati con 11 tra cui diverse categorie di documentari attraverso la sua serie POV. Tra le nomination per il 2019: i vincitori di Emmy della HBO Succession e Chernobyl, Stranger Things di Netflix e When They See Us. Oltre a Fleabag di Amazon, Ramy di Hulu, Surviving R. Kelly di Lifetime e Dickinson di Apple. Nel mix c’è anche il podcast di Ronan Farrow basato sul suo libro Catch and Kill.

I Peabody Awards si basano sul Grady College of Journalism and Mass Communication dell’Università della Georgia. La 78a cerimonia annuale dell’anno scorso si è svolta a maggio a Cipriani Wall Street a New York e ospitata da Farrow.

I Peabody Award onorano la distinzione ed il successo negli Stati Uniti nei settori dei programmi di informazione radiofonica e televisiva. Oltre alla realizzazione di film e documentari televisivi, programmi educativi per adolescenti ed intrattenimento. I Peabody Award furono originariamente solo per la radio ma, nel 1948, furono introdotti i premi per la televisione. Alla fine degli anni novanta vennero aggiunte nuove categorie per materiale distribuito via Internet. I materiali creati esclusivamente per il rilascio in spettacoli teatrali non sono ammessi.