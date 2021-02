Peacemaker: nuovi ingressi nel cast della serie della HBO Max...

Alison Araya di Riverdale e Lenny Jacobson di For All Mankind si sono uniti al cast di Peacemaker della HBO Max. Secondo Variety, i due interpreteranno la coppia sposata Amber (Araya) ed Evan (Jacobson). I due si uniscono ai membri del cast recentemente annunciato: Nhut Le, Elizabeth Faith Ludlow e Rizwan Manj. Nhut Le interpreterà Hadley “Rip” Jagger, alias Judomaster. Maestro di arti marziali, Judomaster è specializzato in judo e boxe. Elizabeth Faith Ludlow interpreterà Keeya, mentre Manj sarà Jamil. Le descrizioni di questi personaggi non sono state condivise al momento dell’annuncio. Peacemaker sarà invece interpretato da John Cena, che farà il suo debutto in The Suicide Squad di James Gunn. Queste, dunque, al momento le notizie sul cast di Peacemaker.

James Gunn descrive la serie

La serie di otto episodi è attualmente in fase di riprese e servirà come “un’opportunità per approfondire i problemi del mondo attuale attraverso l’obiettivo di questo supereroe / supercriminale“, secondo James Gunn, che sta scrivendo e dirigendo la serie. Questa assumerà un tono più maturo rispetto alle altre serie TV DC Comics attualmente in onda, come The Flash e Supergirl.

The Suicide Squad, nel frattempo, è in post-produzione e dovrebbe essere presentato in anteprima nelle sale e su HBO Max il 6 agosto. Mentre servirà sia come sequel sciolto che come reboot di Suicide Squad di David Ayer, Gunn ha confermato che gli spettatori non hanno bisogno di vedere il film di Ayer per capire quello nuovo. Scritto e prodotto da James Gunn, Peacemaker è interpretato da John Cena, Steve Agee, Danielle Brooks, Robert Patrick. Oltre a Jennifer Holland, Chris Conrad, Chukwudi Iwuji, Lochlyn Munro, Annie Chang, Infine troviamo Christopher Heyerdahl, Alison Araya e Lenny Jacobson. La serie di otto episodi arriverà su HBO Max nel gennaio 2022.