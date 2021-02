Peacemaker: ci sarà anche Judomaster, interpretato da Nhut Le

Il cast di Peacemaker, il prequel di otto episodi di The Suicide Squad che James Gunn ha scritto per noia mentre era in quarantena, continua a crescere. Deadline riporta che Nhut Le si è unito a Peacemaker come Judomaster. John Cena interpreta Peacemaker, un mercenario che, secondo il logline ufficiale dello show, “crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone deve uccidere per ottenerla”. Il cast include anche Danielle Brooks (Orange is the New Black), Robert Patrick (Terminator 2) e Chris Conrad (Patriot). Sia Steve Agee che Jennifer Holland riprenderanno i loro ruoli da The Suicide Squad. Secondo Gunn, Peacemaker ha iniziato la produzione a metà gennaio 2021. Debutterà dopo The Suicide Squad, che uscirà nei cinema e HBO Max il 6 agosto.

La sinossi di Peacemaker

Di seguito la descrizione di HBO di Peacemaker che vedrà protagonista anche Judomaster. “Oh f * ck, è Peacemaker! HBO Max è pronto ad esplorare le origini del personaggio di Peacemaker, il maestro delle armi dell’attesissimo film di prossima uscita The Suicide Squad, nella nuova serie di commedia d’azione e avventura Max Original Peacemaker”. Quindi: “HBO Max ha dato un ordine diretto alla serie di otto episodi per la prima stagione dello spettacolo. John Cena riprenderà il suo ruolo dal film The Suicide Squad per recitare nella serie, e l’acclamato scrittore/regista del film James Gunn scriverà tutti gli otto episodi di Peacemaker e dirigerà più episodi, incluso il primo”.

James Gunn è il produttore di The Suicide Squad Peter Safran fungeranno da produttori esecutivi della serie, con Cena come co-produttore esecutivo. “Basato sui personaggi della DC, Peacemaker sarà prodotto da Gunn’s Troll Court Entertainment e The Safran Company in associazione con Warner Bros.Television”.