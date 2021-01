La stagione 6 di Peaky Blinders chiude il percorso della serie, parola del creatore Steven Knight. Dopo aver affermato nel 2019 che ci saremmo potuti aspettare un proseguo fino alla settima stagione, lo showrunner ha invece spiegato che la prossima è l’ultima prevista. Tuttavia, assicura che la storia “continua in un’altra forma”.

Peaky Blinder 6 è l’ultima stagione della serie

Le avventure violente e criminali di Tommy Shelby, interpretato magistralmente da Cillian Murphy, stanno per giungere al termine. In un comunicato rilasciato oggi lunedì 18 gennaio 2021 il creatore Steven Knight spiega: “Peaky torna e lo fa col botto. Dopo un obbligato ritardo nella produzione dovuto alla pandemia di Coronavirus, troviamo la famiglia [Shelby] in estremo rischio e la posta in gioco non potrebbe essere più alta. Crediamo che sia la stagione migliore di tutte e siamo sicuri che i nostri incredibili fan l’adoreranno. Sebbene la serie TV stia per finire, la storia continua in un’altra forma”.

Al momento non è chiaro cosa possa riservarci questa “altra forma” cui fa riferimento Knight. Un film per chiudere la trama di Tommy o forse degli spin-off con l’ampio cast di gangster e potenti corrotti a cavallo fra le due Guerre Mondiali?

Quando arriva la nuova stagione di ‘Peaky’?

Per il momento non abbiamo nessuna data precisa ma il produttore esecutivo Caryn Mandabach assicura l’inizio in sicurezza della produzione. “Insieme ai nostri splendidi partner nella BBC e Netflix che ci hanno supportato, stiamo lavorando diligentemente per assicurarci che ‘Peaky’ torni in sicurezza in produzione. La sicurezza del nostro cast e della troupe è la nostra prima priorità. Grazie a tutti i fan di ‘Peaky’ che sono stati così saldamente di supporto e pazienti. I copioni di Steve sono incredibili e segnano la fine di una storia epica che ha intrattenuto pubblico fin dall’inizio nel 2013, ma il mondo di ‘Peaky Blinders’ andrà di certo avanti”.

Per il momento non sappiamo quando possa arrivare la serie. Ma con Murphy appena tornato a radersi la chioma ai lati della testa, dovrebbero muoversi davvero a tempi record per arrivare nel 2021. Dovremmo restare pazienti e prepararci: Peaky Blinders 6 è l’ultima stagione. In Italia la serie è distribuita su Netflix: vi faremo sapere appena torna. Nel frattempo, perché non date un’occhiata a questo nostro articolo sulla vera storia dietro la serie?