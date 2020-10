Peanuts: nuovi contenuti in arrivo su Apple TV+

Apple TV+ ha recentemente annunciato un accordo di programmazione con Peanuts Worldwide e Lee Mendelson Film Productions. Entrando nel dettaglio, sono in arrivo nuovi contenuti dedicati ai Peanuts e, nel particolare, una seconda stagione della serie Snoopy in Space, nominata ai Daytime Emmy. Oltre a un elenco di speciali, con Charlie Brown e i suoi amici che celebrano la festa della mamma, la Giornata della Terra, Capodanno e il ritorno a scuola.

Lo speciale Halloween è già disponibile

La nuova serie animata e gli speciali si uniranno al già annunciato The Snoopy Show, un nuovissimo documentario per il 70° anniversario dei Peanuts e al Daytime Emmy Award Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10. Classici dei Peanuts come A Charlie Brown Christmas, Charlie Brown Thanksgiving e It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown arriveranno anche su Apple TV + nei prossimi mesi. Lo speciale di Halloween è ora disponibile per lo streaming e sarà disponibile gratuitamente dal 30 ottobre al 1 novembre. Il 18 novembre inizierà anche lo streaming per gli abbonati del Ringraziamento di Charlie Brown, che sarà disponibile gratuitamente il 25 novembre. Un Natale alla Charlie Brown sarà trasmesso in streaming esclusivamente su Apple TV + il 4 dicembre ed è disponibile gratuitamente dall’11 dicembre al 13.

Peanuts è un fumetto a strisce giornaliere e a tavole domenicali realizzato da Charles M. Schulz e pubblicato negli Stati Uniti d’America dal 2 ottobre 1950 al 13 febbraio 2000 (giorno dopo la morte dell’autore). Il fumetto, pubblicato per gran parte della sua produzione in strisce quotidiane di quattro vignette, è stato uno dei più famosi e influenti al mondo. Venendo infatti pubblicato per cinquanta anni su oltre 2600 testate, tradotta in più di 20 lingue. Inoltre è stata pubblicata in oltre settanta nazioni raggiungendo 355 milioni di lettori.