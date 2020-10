Pennyworth 2: pubblicato il trailer ufficiale

Pennyworth 2, la serie prequel di Batman con protagonista Alfred, che debutterà il prossimo dicembre negli Stati Uniti, ha rilasciato il trailer ufficiale. La prima stagione dello show ha visto Alfred Pennyworth (Bannon) creare una società di servizi di sicurezza nella Londra degli anni ’60. In seguito lavorerà con Thomas Wayne (Ben Aldridge) e Martha Kane, la futura Signora Wayne (Emma Paetz). Pennyworth 2 debutterà il 13 dicembre negli Stati Uniti e vedrà l’aggiunta di molti personaggi. Ci sono infatti James Purefoy, che interpreterà il Capitano Gulliver Troy, Jessica De Gouw, che sarà invece Melanie Troy, per arrivare poi a una nuova versione di Lucius Fox, interpretato da Simon Manyonda.

In Italia è disponibile su Starzplay

In Italia, la prima stagione di Pennyworth è attualmente disponibile su Starzplay. La serie è stata accolta positivamente dalla critica. Nei nuovi episodi di Pennyworth si assisterà al ritorno di Alfred in America, non senza strascichi emotivi, ma anche ai primi passi di Thomas Wayne nella CIA. Inoltre è attesa la nascita di un bambino di nome Bruce.

Di seguito la descrizione dei personaggi. Lucius Fox è un giovane scienziato americano, preciso fino a essere pedante, deliberatamente calmo, onesto e fin troppo diretto. Non sopporta gli stupidi. I suoi amici direbbero che è un uomo coscienzioso. I suoi nemici direbbero che è un moralista e un dogmatico. Melanie Troy è una figlia orfana di militari, diventata una donna di mondo quando era troppo giovane. Ha sposato un marito-padrone, più vecchio di lei, ma, grazie alla sua caustica intelligenza e al senso dell’umorismo beffardo, non si è fatta sottomettere e sa reagire. Presentata da Alfie come moglie del suo ex capitano dello Special Air Service, trova un’immediata connessione con Alfred, sua anima gemella.