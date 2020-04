Per Michael Cera il cast di Scott Pilgrim è come una famiglia

Michael Cera, attraverso il portale ComicBook.com, ha parlato del cast di Scott Pilgrim. L’attore si è detto felice di aver potuto lavorare con loro: “Per me, quel ‘bene’ significherebbe solo essere di nuovo in quel gruppo. Fortunatamente, ci siamo tutti riuniti ed è stato davvero come una grande band o qualcosa del genere e tutti abbiamo adorato stare l’uno accanto all’altro”. Un grande attestato di stima da parte dell’attore, che ha inoltre aggiunto: “Bill Pope, il direttore della fotografia, faceva regolarmente brunch con sua moglie Sharon. Sembrava davvero una famiglia allargata”. La nostalgia è tanta: “Sono passati 10 anni, quindi ovviamente ognuno sta facendo le proprie cose”. L’attore spera, dunque, in una reunion: “Speriamo che questo sia il decimo anniversario, ci darà qualche scusa per stare insieme”.

Mary Elizabeth Winstead spera in un sequel

Una delle protagoniste della serie, Mary Elizabeth Winstead, ha rivelato, in un’intervista recente, che avrebbe puntato ad un sequel dello show. “Penso sarebbe davvero interessante. – ha ammesso – Abbiamo sempre parlato della possibilità di realizzare un sequel durante le riprese, ma abbiamo sempre immaginato che sarebbe stato ambientato un anno dopo”. L’attrice apre totalmente: “In che situazione si trovano? Ma penso che sarebbe molto più affascinante sapere cosa è accaduto 10 anni dopo. Sono disposta a farlo”.

Ricordiamo che Scott Pilgrim vs. the World è un film del 2010 diretto da Edgar Wright ed interpretato da Michael Cera. Il film è basato sul fumetto Scott Pilgrim, creato da Bryan Lee O’Malley. La colonna sonora, intitolata Scott Pilgrim vs. the World: Original Motion Picture Soundtrack, è stata pubblicata in disco in vinile e compact disc dalla ABKCO Records il 10 agosto 2010. Nel gennaio 2009 la Universal Pictures titola il film ufficialmente Scott Pilgrim vs. the World. Edgar Wright riscrive la sceneggiatura, mentre Bryan Lee O’Malley rivela che il finale del film differirà da quello del fumetto. La Universal Pictures decide di iniziare le riprese nel 2009 facendo slittare, così, il nuovo film di Edgar Wright Ant-Man, tratto dall’omonimo fumetto della Marvel Comics.