Per un pugno di dollari: in cantiere una serie

Bryan Cogman in pole per adattare la serie

Per un pugno di dollari, la pellicola del 1964 del genere western, potrebbe presto avere una serie tv. Secondo il portale Deadline, la casa di produzione Mark Gordon Pictures avrebbe infatti acquisito i diritti del film che vede alla direzione Sergio Leone. Stando alle prime indiscrezioni, lo sceneggiatore de Il Trono di Spade Bryan Cogman è un serio candidato per adattare la storia del pistolero solitario Joe. Personaggio interpretato da Eastwood per il piccolo schermo. La serie intende puntare sul materiale originale offerto da La sfida del samurai e dal remake di grande successo per una rivisitazione moderna.

Il film fa parte della trilogia del dollaro

Per un pugno di dollari è un film del 1964, il primo della cosiddetta trilogia del dollaro, diretta da Sergio Leone e interpretata da Clint Eastwood. Questa comprende anche Per qualche dollaro in più (1965) e Il buono, il brutto, il cattivo (1966). Caposaldo del genere spaghetti western, viene erroneamente considerato il primo film del genere, In Europa, prima del 1964 erano già usciti diversi western di questo tipo, senza però riscontrare lo stesso successo. Remake di La sfida del samurai (Yojimbo) di Akira Kurosawa, Per un pugno di dollari reinventò il genere western, ormai in declino, ridefinendone gli archetipi. La colonna sonora, che ebbe un grande successo anche sul mercato discografico, è celebre per il brano fischiato, eseguito dal maestro Alessandro Alessandroni.

La prima colonna sonora che scrisse Ennio Morricone per l’amico Sergio Leone fu per il film Per un pugno di dollari, nel 1964, proseguendo per tutta la serie successiva di spaghetti-western diretti dal regista romano. Per qualche dollaro in più, Il buono, il brutto, il cattivo, C’era una volta il West (1 260 000 copie vendute in Francia). Il sodalizio durò fino all’ultimo film di Leone, il gangster-movie C’era una volta in America.