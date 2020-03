Perché c’è voluto così tanto per un film su Vedova Nera?

Black Widow aprirà la stagione dei film estivi e l’ultima fase 4 della MCU nel mese di maggio. Le richieste per un film di Black Widow sono partite sin da quando Scarlett Johansson è apparsa nel 2010 di Iron Man 2. Molti però si sono chiesti perché la Marvel abbia impiegato così tanto tempo a regalare a Natasha Romanov la sua avventura nei panni di Vedova Nera. Bene, Kevin Feige e Scarlett Johansson hanno finalmente risposto a tale quesito.

In un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly, Feige e la Johansson hanno parlato del lungo viaggio di Black Widow. In particolare Feige ha parlato di come inserire il prequel nel posto giusto in modo da non ostacolare la trama dei Vendicatori. “Abbiamo pianificato la conclusione per la saga di Infinity negli ultimi cinque o sei anni e il viaggio di Natasha all’interno di quei film ha avuto la priorità”, ha ammesso. Il motivo quindi è temporale: “L’idea di lanciarsi in un film autonomo che ha luogo in passato, per un personaggio che già conoscevamo e che stavamo già seguendo, non sembrava giusta”.

Scarlett Johansson spiega la lunga attesa per Black Widow

Scarlett Johansson, d’altra parte, ha parlato del motivo per cui ha deciso di fare questo film dopo il suo destino in Avengers: Endgame. “Se avessimo fatto questo film, avrebbe dovuto essere creativamente soddisfacente. – ha ammesso – Lavoro da tanto tempo e devo affrontare nuove sfide. Non voglio fare la stessa cosa che avevo già fatto prima”. Ha inoltre aggiunto: “Ho pensato che fosse interessante esplorare questa parte della sua vita prima di raggiungere nuovamente i Vendicatori, prima di compiere l’ultimo sacrificio”.

La logica di Feige ha senso, poiché il montaggio di un film della Vedova Nera dopo la sua morte aiuta a stabilire ulteriormente qual è stato il percorso del personaggio. Ricordiamo che di recente la Marvel ha annunciato tre nuove serie a fumetti di Vedova Nera. Usciranno in aprile e parleranno, oltre che del membro più letale degli Avengers, anche dei suoi antagonisti e comprimari tratti dal prossimo lungometraggio Black Widow.