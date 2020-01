Perché Hugo Weaving non è tornato come Teschio Rosso?

Hugo Weaving ha motivato l’assenza del suo Teschio Rosso da Avengers: Endgame. Secondo l’attore, trattare con Marvel è impossibile. Dopo aver ammesso di aver voluto reinterpretare il ruolo del villain in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, ha spiegato che i negoziati con Marvel non sono andati a buon fine. Nel 2011 Hugo Weaving ha interpretato il villain in Captain America. Anche i fratelli Russo hanno confermato le trattative, senza però svelare il motivo del mancato accordo. Weaving, nel corso di un’intervista a Time Out, ha analizzato con estrema precisione la situazione.

Weaving spiega il motivo del rifiuto

Queste le parole di Weaving: “Avrei voluto tornare a interpretare Teschio Rosso, è molto divertente. Eravamo tutti obbligati a firmare per tre film”. Poi aggiunge: “Pensavo che Teschio Rosso probabilmente non sarebbe tornato in Captain America, ma avrebbe potuto tornare come villain in The Avengers”. Così l’amara sorpresa: “Poi, però, hanno fatto retromarcia sui contratti che avevamo accettato e i soldi per The Avengers erano molto meno di quelli che avevo avuto la prima volta, e questo era per due film”. Quindi l’accordo è saltato ufficialmente: “Ma la promessa quando avevamo firmato la prima volta era che il compenso sarebbe aumentato. Mi hanno detto ‘Si tratta solo di un lavoro di voce, non è niente di che’. Ho scoperto che negoziare con loro era impossibile.”

A doppiare Teschio Rosso in Avengers: Endgame, nella scena chiave su Vormir, è l’interprete di The Walking Dead Ross Marquand, con il personaggio renderizzato in CGI. Teschio Rosso (Red Skull), il cui vero nome è Johann Schmidt, è un personaggio immaginario dei fumetti creato da Joe Simon e Jack Kirby nel 1941. Il Teschio Rosso si è classificato quattordicesimo nella “lista dei 100 più grandi cattivi dei fumetti” di IGN, e ventunesimo in quella dei “100 più grandi cattivi di tutti i tempi” secondo Wizard. Il personaggio ha avuto trasposizioni cinematografiche e televisive oltre a comparire come antagonista principale o personaggio secondario in alcuni lungometraggi del Marvel Cinematic Universe degli anni 2010.