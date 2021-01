Percy Jackson: Rick Riordan offre aggiornamenti sulla serie Disney+

Il creatore di Percy Jackson Rick Riordan ha svelato un aggiornamento sulla serie Disney +. Quando si è diffusa la notizia della ripresa del franchise in streaming, i fan sono rimasti estasiati, ora l’autore, sul suo blog personale, ha rivelato alcune novità. Questo quanto dichiarato dall’autore: “La prossima settimana avremo un paio di riunioni importanti con i dirigenti dello studio, si parlerà dello show di Percy Jackson, quindi incrociate le dita”. Per poi aggiungere: “Tutti quelli che hanno letto la sceneggiatura dell’episodio pilota si sono detti entusiasti, ma ci sono un paio di correzioni di fare prima di raggiungere il prossimo step, farle leggere ai dirigenti più importanti della Disney. Per ora va tutto nella norma”.

L’analisi dettagliata di Rick Riordan

L’analisi di Rick Riordan è stata poi più dettagliata: “Nella sceneggiatura, come in ogni altro tipo di scrittura, puoi aspettarti di fare molte, molte bozze!” Ma: “Tuttavia, tutti gli input sono stati estremamente positivi e utili. Tutti si impegnano a rendere questo il miglior spettacolo possibile”. La situazione evolve dunque in maniera positiva: “Rimango eccitato e cautamente ottimista sul fatto che siamo sul punto di far decollare un progetto di prim’ordine. Come sempre, però, le cose buone richiedono tempo e pazienza! Rimanete sintonizzati!”

Ricordiamo che Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo è una saga letteraria di genere fantasy composta da cinque libri scritti da Rick Riordan. Dal primo libro, Il ladro di fulmini, è stato tratto un film che è stato proiettato nelle sale il 12 marzo 2010. Il 12 settembre 2013 è stato invece rilasciato il sequel Il mare dei mostri, tratto dal secondo libro della serie. Il 14 maggio 2020 Rick Riordan ha annunciato la realizzazione di una serie televisiva su Percy Jackson destinata al servizio streaming Disney+, in cui la prima stagione tratterà il primo libro “Il ladro di fulmini”. Non ci resta ora che attendere ulteriori aggiornamenti da Riordan.