Niente perdono presidenziale per Joe Exotic, star di Tiger King...

Fra i 73 nomi graziati da Donald Trump manca quello di cui si è molto discusso nell’ultimo anno e che tanti davano per scontato. Parliamo di Joe Exotic, protagonista di Tiger King, la docuserie Netflix che è divenuta un fenomeno mondiale. “Ero troppo innocente e troppo gay per meritare il perdono da Trump”, ha postato il 57enne Exotic alias Joseph Maldonado-Passage.

I was too innocent and too GAY to deserve a Pardon from Trump. I only mattered to Don Jr. when he needed to make a comment about me to boost his social media post. Boy were we all stupid to believe he actually stood for Equal Justice? His corrupt friends all come first. pic.twitter.com/ysGfwnqlHi

— Joe Exotic (@joe_exotic) January 20, 2021