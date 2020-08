Peter Dinklage sarà protagonista in un musical su Cyrano

Uno degli attori di Game of Thrones, Peter Dinklage, e l’attrice de I Magnifici Sette, Haley Bennett, saranno i protagonisti di Cyrano, un musical basato su Cyrano de Bergerac che Joe Wright dirigerà per MGM. Il duo aveva già interpretato Cyrano e Roxane in una versione teatrale della classica storia Off Broadway lo scorso anno. Erica Schmidt, veterana scrittrice e regista e attrice teatrale, che è anche sposata con Peter Dinklage, ha scritto la sceneggiatura, che si basa sul Cyrano di Edmond Rostand. Aaron Dessner e Bryce Dessner di The National hanno invece scritto la musica, con testi di Matt Berninger di The National e Carin Besser, che ha contribuito a molte delle canzoni della band.

Nel cast anche Brian Tyree Henry e Ben Mendelsohn

Deadline ha dato la notizia, riferendo che Brian Tyree Henry e Ben Mendelsohn saranno i protagonisti del musical, che sarà prodotto da Tim Bevan ed Eric Fellner, Working Working, e da Guy Heeley. Il pacchetto è stato messo insieme da CAA Media Finance, che ha mediato l’accordo con MGM. Nessuna indiscrezione su quando dovrebbe iniziare la produzione. Cyrano de Bergerac si focalizza su un uomo di grandi qualità dotato di un enorme naso che, consapevole del suo aspetto, convince un giovane di bell’aspetto a corteggiare la donna dei suoi sogni al suo posto, Rossana.

Gérard Depardieu, Anne Brochet e Vincent Perez hanno recitato in una versione del 1990 che molti considerano l’adattamento definitivo della commedia. Dinklage ha vinto quattro Emmy per il suo turno nel ruolo di Tyrion Lannister in Il Trono di Spade, e sarà presto visto al fianco di Rosamund Pike nel film poliziesco di J Blakeson I Care a Lot. Per quanto riguarda Aaron Dessner, ha recentemente collaborato con Jack Antonoff e Taylor Swift per produrre il nuovo album Folklore di quest’ultimo.