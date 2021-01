Fino a dove arrivano i piani per l’universo Marvel?

Negli ultimi dieci anni o giù di lì, l’Universo Marvel ha cambiato il modo in cui l’industria guarda alla narrazione interconnessa. Piuttosto che una semplice serie di film, gli show nel MCU coinvolgono una moltitudine di personaggi e periodi di tempo diversi, ma sono tutti completamente collegati l’uno all’altro. Questo è possibile solo con un’intensa e attenta pianificazione da parte del capo dei Marvel Studios Kevin Feige e del suo team di produzione. Da fan, ti viene da chiederti fino a che punto il team Marvel deve pianificare per fare in modo che tutto si combini perfettamente.

La risposta di Kevin Feige sull’Universo Marvel

Non c’è una risposta definitiva su quanto la Marvel debba pianificare un film specifico, ma Feige attualmente ha una road map che si estende ben oltre ciò che sappiamo pubblicamente. Durante un’intervista con Collider, Feige ha spiegato che la Marvel di solito ha dai cinque ai sei anni di piani in anticipo. “A vari livelli di specificità, sono sempre circa 5-6 anni rispetto a quanto abbiamo annunciato”, ha spiegato. Non è chiaro però se intenda da cinque a sei anni oltre il punto in cui siamo nel momento attuale, o da cinque a sei anni dopo i piani che la Marvel ha già annunciato. Se è il primo, i Marvel Studios hanno in programma film e spettacoli fino al 2026 circa. Se è il secondo, quei piani si estendono a circa il 2028 o il 2029.

Al momento ci sono date fisse di rilascio del MCU fino all’anno 2022, l’ultima delle quali è Captain Marvel 2. Guardiani della Galassia Vol. 3 verrà rilasciato nel 2023, ma la data specifica non è stata fissata. Oltre a ciò, gli unici due film che sono stati ufficialmente annunciati sono Ant-Man and the Wasp: Quantumania e la versione Marvel di Fantastic Four, che sarà diretto da Jon Watts. L’universo Marvel è quindi in continua espansione.