Piccole Donne arriva in DVD con tantissimi extra

Piccole Donne arriverà il prossimo 5 maggio in DVD e Blu-Ray per tutti gli appassionati che vogliono rivivere a casa le emozioni provate in sala con l’ultimo lavoro di Greta Gerwig. Questo adattamento dell’iconico romanzo di Louisa May Alcott è stato uno dei titoli più acclamati dell’ultima stagione cinematografica. Ora è tempo di riscoprirlo dal divano, insieme ai suoi tanti contenuti bonus.

Piccole Donne, l’edizione DVD arriva il 5 maggio

Universal Pictures Home Entertainment Italia si occuperà della distribuzione di questo apprezzato titolo. A partire dal prossimo 5 maggio la pellicola sarà disponibile in edizione DVD, Blu-Ray e in Digital HD. E come è ovvio che sia non mancheranno tanti, affascinanti contenuti extra per scoprire tutti i segreti del film. Questa la lista degli speciali che si troveranno nella versione home video di Piccole Donne:

Una nuova generazione di Piccole Donne , che ci porterà a scoprire il cast di questo nuovo adattamento

Un classico rivisitato in chiave moderna, che racconterà come abbiano unito stili di ripresa attuali all'autenticità storica del testo

Greta Gerwig: donne che fanno arte, in cui potremo scoprire di più sul metodo di lavoro di questa regista in ascesa

Prove trucco e capelli, alla scoperta del lavoro fatto dai reparti make-up e costumi del film

Dietro le quinte di Piccole Donne

Orchard House, la casa di Louisa May Alcott, dove si scoprirà di più sulla vera casa dell’autrice del romanzo

Questa nuova versione di Piccole Donne, scritta e diretta da Greta Gerwig, vede un cast davvero eccezionale al suo interno. Le ragazze March hanno i volti di Eliza Sanclen, Florence Pugh, Emma Watson e Saoirse Ronan, che già aveva lavorato con la regista nel precedere Ladybird. A loro si accompagnano altri volti noti, da Laura Derna a Meryl Streep e Timothée Chalamet.

Vi ricordiamo che Piccole Donne sarà disponibile a partire dal 5 maggio in DVD, Blu-Ray e Digital HD.