Piccoli Brividi tornerà come serie TV

È ufficialmente in lavorazione una serie televisiva dal vivo basata sulla popolare serie di libri Piccoli Brividi (Goosebumps). Il produttore cinematografico Neal H. Moritz e la Sony Pictures Television collaborano con Scholastic Entertainment per sviluppare lo show. “Mi è piaciuto molto girare questi tipi di film e non vedo l’ora di dare vita ad altre storie incredibili di R. L. Stine attraverso una serie televisiva di alto livello che parla sia agli adulti che ai bambini”, ha infatti dichiarato Moritz. Al momento non è chiaro quanto sarà coinvolto l’autore R.L. Stine nella nuova serie.

Le parole di Iole Lucchese sul nuovo progetto

Iole Lucchese, Presidente di Scholastic Entertainment e Chief Strategy Officer, in merito ha dichiarato: “La pelle d’oca ha tenuto i bambini e le famiglie al limite dei loro posti per quasi 30 anni e siamo molto entusiasti di collaborare con Sony Pictures Television e Neal H. Moritz per dare vita ad un marchio duraturo in un modo nuovo adatto alla generazione di oggi”. Così ha aggiunto: “Dalla serie di libri di fama mondiale a un programma di licenze su vasta scala e persino film d’azione dal vivo con protagonista Jack Black, Piccoli Brividi resta molto popolare e non vediamo l’ora di presentare nuove avventure”. È stato anche annunciato che Lucchese produrrà la nuova serie esecutiva insieme a Moritz, Caitlin Friedman, SVP e direttore generale di Scholastic, e il capo della televisione Original Film Pavun Shetty. La nuova serie live-action di Piccoli Brividi è attualmente in fase di sviluppo.

Ricordiamo che nel 2015 uscì Piccoli brividi (Goosebumps) un film diretto da Rob Letterman, con protagonista Jack Black. La pellicola non è l’adattamento cinematografico diretto di uno dei libri di Piccoli brividi, serie di romanzi brevi scritta da R. L. Stine, che compare nel film in un piccolo cameo, ma racconta di un universo il cui protagonista è lo stesso Stine.