Pierce Brosnan a Daniel Craig: “Goditi la vita dopo James Bond”

Pierce Brosnan, nel corso di un recente rewatch-party con la testata Esquire in cui ha commentato e guardato GoldenEye, ha dato un consiglio al collega Daniel Craig. Quest’ultimo lascerà il ruolo di James Bond dopo l’uscita dell’ultimo film della saga, No Time to Die. Brosnan, che ha ricoperto il ruolo dell’Agente 007 dal 1994 al 2005, in merito a questa decisione del collega gli ha consigliato: “Il mondo è la tua ostrica. Goditi la vita. Hai fatto un lavoro magnifico, Daniel”. E ha poi continuato: “Sei stato davvero un grande Bond. Davvero, tanto di cappello. Mi sono divertito molto a guardarti”. Per poi concludere con: “Hai preso il toro per le corna e hai seguito per bene la corsa, il mondo è la tua ostrica e puoi fare davvero quello che vuoi. Stammi bene”.

L’uscita di No Time to Die è prevista il 12 novembre 2020

Parole dunque piene di stima per l’interpreta di No Time to Die che, ricordiamo, è un film del 2020 diretto da Cary Fukunaga, venticinquesima pellicola della serie di film legata all’agente James Bond e prodotta dalla EON Productions. Il film, che vede per la quinta e ultima volta Daniel Craig nel ruolo di 007, è stato annunciato nel luglio 2017. La data di uscita iniziale era ottobre 2019, poi rinviata a febbraio 2020 e infine a novembre 2020.

No Time to Die è il primo film della saga ad avere sequenze girate con telecamere IMAX da 65 mm. È inoltre la seconda pellicola più costosa della serie, circa 250 milioni di dollari. Spectre detiene il record che si avvicina ai 300 milioni circa. Diverse scene del film sono state girate in sud Italia, tra Matera e Gravina.

Ricordiamo, infine, che il protagonista, Daniel Craig, è noto per aver ricoperto il ruolo di James Bond in Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall e Spectre, e per il quale è stato candidato per due volte ai Premi BAFTA come miglior attore.