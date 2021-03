Pinocchio: Cynthia Erivo sarà la Fata Turchina, Gordon-Levitt il Grillo...

Joseph Gordon-Levitt è stato scelto per dare la voce a Jiminy Cricket nel film live-action di Pinocchio della Disney, mentre Cynthia Erivo interpreterà la Fata Turchina. Robert Zemeckis dirige il film, che vede Tom Hanks nei panni di Geppetto, il gentile vecchio che crea Pinocchio, che sarà doppiato da Benjamin Evan Ainsworth (Flora e Ulisse). Keegan-Michael Key (Toy Story 4) ha firmato per doppiare Honest John, mentre l’attrice nominata all’Oscar Lorraine Bracco (Quei bravi ragazzi) presterà la sua voce roca al nuovo personaggio di Sofia il gabbiano.

Gli altri protagonisti dello show

Luke Evans, star di Disney’s Beauty and the Beast, interpreterà il cocchiere. Zemeckis dirigerà da una sceneggiatura che ha scritto con Chris Weitz, e il regista vincitore dell’Oscar combinerà live-action con effetti visivi all’avanguardia. Weitz e il suo partner di lunga data Andrew Miano produrranno Pinocchio tramite il loro banner Depth of Field insieme alla compagnia di Zemeckis Imagemovers. La produzione dovrebbe iniziare il mese prossimo nel Regno Unito e il film dovrebbe debuttare su Disney+ l’anno prossimo.

Questo non è l’unico progetto basato su Pinocchio ad alto budget in lavorazione. Guillermo del Toro sta Infatti attualmente finendo il suo show animato in stop-motion per Netflix. Quì troviamo Ewan McGregor nei panni di Jiminy Cricket, David Bradley nei panni di Geppetto e Tilda Swinton nei panni della Fata Azzurra. L’uscita è prevista nel 2021. Il tutto arriva sulla scia di un altro adattamento di Pinocchio, quello in italiano con protagonista Roberto Benigni. La Disney non ha nascosto i suoi piani per rafforzare il servizio di streaming, in particolare sulla scia della pandemia di coronavirus. Oltre 30 serie incentrate sui franchise di Star Wars e Marvel, così come su Pixar e altre proprietà Disney, debutteranno su Disney + nei prossimi anni.