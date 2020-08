Pinocchio di Guillermo del Toro: svelato il cast

Il film musicale animato in stop-motion Pinocchio per Netflix, che vede alla regia Guillermo del Toro, ha un cast ufficiale. Gregory Mann avrà il ruolo del protagonista, Ewan McGregor vestirà i panni di Cricket, mentre David Bradley (franchise di Harry Potter, Game of Thrones) quelli di Geppetto. Altri nomi nel cast includono i vincitori dell’Oscar Tilda Swinton, Christoph Waltz e Cate Blanchett. Oltre a Finn Wolfhard (Stranger Things); John Turturro (The Batman); Il vincitore del Golden Globe Ron Perlman (Nightmare Alley). Completano la squadra Tim Blake Nelson (Watchmen); e Burn Gorman (Enola Holmes).

Guillermo del Toro soddisfatto del progetto

Basato sul classico racconto di Carlo Collodi, il lungometraggio segue lo straordinario viaggio di un ragazzo di legno magicamente portato in vita dal desiderio di un padre. Ambientato durante l’ascesa del fascismo nell’Italia di Mussolini, Pinocchio di del Toro è una storia di amore e disobbedienza mentre Pinocchio lotta per essere all’altezza delle aspettative del padre. “Dopo anni passati a perseguire questo progetto da sogno, ho trovato il mio partner perfetto in Netflix“, ha detto del Toro, che sta dirigendo con Mark Gustafson (Fantastic Mr. Fox). Il regista ha inoltre aggiunto: “Tutti noi amiamo e pratichiamo l’animazione con grande passione e crediamo che sia il mezzo ideale per raccontare questa storia classica in un modo completamente nuovo”.

Le riprese principali sono iniziate lo scorso autunno presso lo studio di ShadowMachine a Portland, OR, e la produzione è continuata ininterrottamente durante la pandemia. Guillermo Del Toro e Patrick McHale hanno scritto la sceneggiatura di Pinocchio. I testi delle canzoni sono di del Toro e Katz, con la musica del premio Oscar Alexandre Desplat, che scriverà anche la colonna sonora. Gris Grimly ha creato il design originale per il personaggio di Pinocchio. Le marionette del film sono state costruite da Mackinnon e Saunders (La sposa cadavere).